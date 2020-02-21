Başkent'te 31 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı



- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri il geneline yapılan çalışmalarda Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakaladı. Başkentte Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yapılan çalışmalarda Afganistan’dan gelen ve kaçak yollarla yurda girdiği anlaşılan 31 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenlerin şu an emniyet işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.



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