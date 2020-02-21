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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Başkent'te 31 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Başkent'te 31 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Göçmenlerin emniyet işlemleri

( ANKARA ) ANKARA

Kaçak Akalan Sınır Dışı 


- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri il geneline yapılan çalışmalarda Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakaladı. Başkentte Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yapılan çalışmalarda Afganistan’dan gelen ve kaçak yollarla yurda girdiği anlaşılan 31 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenlerin şu an emniyet işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
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