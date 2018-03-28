Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te 3 kilo gümüş takı çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Başkent’te 3 kilo gümüş takı çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Hırsızın cebine ve poşete takıları doldurma anları

Uyuşturucu Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Hırsızın emniyetten çıkarılma anı

( ANKARA - ÖZEL)- Başkent’te 3 kilo gümüş takı çalan hırsız yakalandı ANKARA

- Başkent'te gümüş takı satan bir işyerine müşteri gibi girip güven kazandıktan sonra takıları cebine ve poşete dolduran hırsız yakalandı. Gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Başkent’te geçtiğimiz günlerde gümüş takı eşyaları satan işyerine müşteri gibi giren hırsız, dükkan sahibine “Gümüş satın alacağım” diyerek güven kazandıktan sonra değeri yaklaşık 20 bin TL olan 3 kilogram ağırlığındaki gümüş takıları cebine ve elinde bulunan poşete doldurmaya başladı.
O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi eksik malları fark ettikten sonra kamera kayıtlarını izledi. Hırsızlık anlarını gören dükkan sahibi durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı.
Yapılan inceleme sonucunda hırsızlık yapan şahsın F. K. isimli şahsın olduğunu tespit ettiler. Gümüş takı hırsızı gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alındı F. K. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ile gözaltına alındı. F. K. isimli hırsızdan ve sattığı kişilerden ele geçirilen 500 gram gümüş takı sahiplerine teslim edildi. Hırsız F. K.’nin 2 açıktan hırsızlık, 2 işyerinden hırsızlık, 2 kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, 1 kasten yaralama olmak üzere 7 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. F. K. emniyet ekiplerince gerekli işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. (SFP-BC-
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı