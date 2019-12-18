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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te 2 katlı iş yeri alev alev yanarak küle döndü Video

Başkent’te 2 katlı iş yeri alev alev yanarak küle döndü Video

-Yanan iş yerinden

Çatı Katı Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

--Alevlerden
--Tahliye edilen vatandaşlardan
--İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasından
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı bir iş yerinin depo olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı. Olay, sabah saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Adnan Saygun Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin çatı katında depo olarak kullanılan bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Büyüyen alevler iş yerinin bitişiğindeki 2 katlı eve de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken iş yerinin bitişiğindeki evi de tahliye etti. İş yerinin bitişiğindeki evde bulunan 2’si çocuk toplam 6 kişi itfaiye ve polis ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Anne ve 2 çocuğu ambulans gelene kadar ekip otosunda bekledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. (MMD-MÇ-Y)
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