Başkent'te 2 grup arasındaki silahlı kavga kamerada



- Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan 2 grup Altındağ ilçesinde karşılaştı. Bir anda silahlara davranan kişiler, karşılıklı ateş etmeye başladı.

İddiaya göre açılan kurşunlar sonucu 1 kişi yaralandı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Durum, çevredeki esnaf tarafından ilgili yerlerde bildirildi.

Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralının tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunarak konu hakkında soruşturma başlattı.

