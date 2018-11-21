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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'te 2 grup arasındaki silahlı kavga kamerada

Başkent'te 2 grup arasındaki silahlı kavga kamerada

Çatışma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Hastane Silahlı Kavga Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan 2 grup Altındağ ilçesinde karşılaştı. Bir anda silahlara davranan kişiler, karşılıklı ateş etmeye başladı.
İddiaya göre açılan kurşunlar sonucu 1 kişi yaralandı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Durum, çevredeki esnaf tarafından ilgili yerlerde bildirildi.
Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralının tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunarak konu hakkında soruşturma başlattı.
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