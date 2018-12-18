Başkent’te 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı İzle

-- Araçlardan görüntü

-- Kazazedelerden görüntü

-- Polis ekiplerinin çalışması

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da farklı adreslerde meydana gelen eş zamanlı trafik kazalarında biri bebek 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan kazada, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 06 BEB 581 plakalı otomobil, Eryaman varyantlarının bin metre ilerisinde aynı istikamette seyreden S.C.’nin kullandığı 34 SZ 9351 plakalı otomobile arkadan çarptı. İçinde 5 kişinin bulunduğu 34 SZ 9351 plakalı otomobil, çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrularak takla attı. Kaza nedeniyle araçtaki yolculardan Zeynep A. ile 5 aylık Alya Nisa A. bebek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, Zeynep A. ile Alya Nisa bebeği daha sonra tedavileri tamamlanmak üzere ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bir diğer kaza da Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi’nde meydana geldi. Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 06 GC 2811 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, demir bariyerleri kırarak refüje çıktı. Hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi yaralanırken, sürücü kabin içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü ve diğer yaralı, daha sonra ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil, çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, her iki kaza hakkında inceleme başlattı.

