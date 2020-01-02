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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'te 18 katlı apartmanın kapalı otoparkında 2 araç yandı Video

Başkent'te 18 katlı apartmanın kapalı otoparkında 2 araç yandı Video

-itfaiye erlerinin çalışmasından

Polis Karya Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri 

--polis ekiplerinin çalışmalarından
--tahliye edilen bina sakinlerinden
--yoğun dumandan
--genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 katlı bir apartmanın kapalı otoparkında bulunan 2 araç yandı. Yangın, saat 03.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 331. Cadde’de bulunan 13 katlı bir apartmanın otopark kısmında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yoğun dumana neden oldu. Binanın bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonunun çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tedbir amaçlı bütün binayı tahliye ederken duman nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşamayan itfaiye erleri de binanın dış duvarını balyozla kırdı. Kırdıkları duvardan otopark kısmına ulaşan itfaiye erleri, burada 2 aracın yandığını tespit etti. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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