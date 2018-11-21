Başkent’te 1.5 yıl önce pusu sonucu işlenen sır cinayetin şüphelileri yakalandı - Faili meçhul cinayetin şüphelileri, Cinayet Büro Dedektiflerince kurulan özel ekip tarafından yakalandı Video

-Ölen şahsın fotoğrafı



( ANKARA ) Başkent’te 1.5 yıl önce pusu sonucu işlenen sır cinayetin şüphelileri yakalandı- Faili meçhul cinayetin şüphelileri, Cinayet Büro Dedektiflerince kurulan özel ekip tarafından yakalandı ANKARA



- Ankara’da yaklaşık 1.5 yıl önce ara sokakta kurulan pusu sonucu işlenen cinayetin 4 şüphelisi, Cinayet Büro Dedektiflerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için kurulan ‘özel ekip’ tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay, Keçiören ilçesinin Kuşcağız Mahallesi’nde 8 Mart 2017 Çarşamba günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sakızağacı Sokak’taki bir evde ikamet eden H. S.’nin evine giden Yücel Biçer, burada kurulan pusu sonucu silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateşler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Biçer kanlar içinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Biçer’i kanlar içinde yerde gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ile polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Yücel Biçer’i yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti Polis ekipleri de olay yerinde çevre güvenliği alarak durumu Olay Yeri İnceleme Birimi’ne bildirdi. İnceleme Birimleri olayla ilgili tüm delilleri muhafaza altına alarak dosyayı Cinayet Büro Dedektiflerine teslim etti. Hastanede acil olarak ameliyata alınan Yücel Biçer ise ameliyat sonrası çıkarıldığı yoğun bakım ünitesinde 5 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın işlendiği yerde tekrardan inceleme yapıldı Cinayet Büro Dedektiflerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için kurulan ‘özel ekip’ olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Dedektifler aradan geçen 1 yıl 8 ay sonra olay yerinde tekrardan incelemelerde bulunarak, konuyla ilgili bazı şahısların ifadesine başvurdu. Ekipler tarafından derinleştirilen çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri olduğu düşünülen H. S., C. T., M. A. ve H. G. İsimli 4 şahıs tespit edildi. 1 yıl 8 ay sonra yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi Tespit edilen şahısların saklandıkları yerler bir bir ekipler tarafından belirlendi. Dedektifler tarafından belirlenen adreslere şafak vaktinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 4 kişi de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H. S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tozlu raflardaki dosyalar tek tek inceleniyor Tozlu raflardaki dosyaları indirip bir bir inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

