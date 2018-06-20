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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent sular altında kaldı...Sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı Haberi

Başkent sular altında kaldı...Sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı Haberi

Caddeden görüntü

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Bild Sudan Yağan 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Aracının içinde bekleyen vatandaşlar
-İtfaiye ekiplerinin araçları çekmesi
-Genel detay

( ANKARA )- İtfaiye ekipleri, suyun içinde kalan vatandaşları araçlarıyla birlikte sudan çıkardı ANKARA

- Başkentin bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle araçları arızalanan vatandaşlar, arabalarının içinde itfaiye ekiplerinden yardım bekledi. İtfaiye ekipleri, arızalanan araçları sudan çekerek çıkardı. Ankara’nın bazı ilçelerinde saat 15.00 sıralarında aniden sağanak yağış başladı.
Özellikle Yenimahalle ilçesinde etkili olan yağış, Serhat Mahallesi’nde bulunan 1467. Cadde ile 1239 Sokak’ın kesiştiği noktayı adeta göle çevirdi. Yoğun su birikintisinin oluştuğu yerde araçlar arızalandı ve vatandaşlar arabalarının içinde mahsur kaldı. Mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, suyun ortasında mahsur kalan vatandaşları ve araçları sudan çıkardı. Ekipler suyun giderilmesi için hummalı bir çalışma başlattı. Cadde üzerindeki vatandaşlar ise 15 dakika yağan yağmurun caddeyi adeta göl haline getirdiğini belirtti.

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