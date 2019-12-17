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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Başkent sokaklarında yoğun sis Video

Başkent sokaklarında yoğun sis Video

-Ankara'nın sokakları ve bulvarlarından

Hava Sıcaklığı Gizli Buzlanma Güzergah Çevre Yolları 

--Atakule'den
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına düştü. Ankara’nın genelinde akşam saatlerinden itibaren görülen sis kent merkezi ve çevre yollarında etkili oldu. Sis nedeniyle Çankaya, Balgat, 100. Yıl, Çukurambar, Çayyolu semtleri, İstanbul ve Eskişehir yolu, Esenboğa Havaalanı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Sokakları sis kapladı Kentin merkezindeki sokaklarında sis altında kalması görenleri şaşırttı. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışı olumsuz etkilendi. Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu noktalarda hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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