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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent sokakları kelebeklere kaldı

Başkent sokakları kelebeklere kaldı

- Kelebeklerin sokaklarda uçması

( ANKARA ) ANKARA


- Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara adeta boşalırken sokaklar kelebeklere kaldı. 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara sokakları adeta boşaldı. Araç trafiğinden ve yayalardan boşalan sokaklarda kelebeklerin uçması dikkat çekti. Araçların ve yayaların yerini alan kelebekler boşalan sokaklarda özgürce uçtular.
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