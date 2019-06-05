Başkent sokakları kelebeklere kaldı

- Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara adeta boşalırken sokaklar kelebeklere kaldı. 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara sokakları adeta boşaldı. Araç trafiğinden ve yayalardan boşalan sokaklarda kelebeklerin uçması dikkat çekti. Araçların ve yayaların yerini alan kelebekler boşalan sokaklarda özgürce uçtular.
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