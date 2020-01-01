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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında 'merhaba' dedi - ANKARA Video

Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında 'merhaba' dedi - ANKARA Video

Başkent itfaiyesi yeni yıla görev başında "merhaba" dedi - ANKARA - Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı tabelası - İtfaiye çalışanlarının görüntüler - İtfaiye çalışanlarının langırt oynaması - İtfaiye çalışanlarının kitap okuması - Ankara İtfaiyesi Grup Amiri Hüseyin Gürçay ile röportaj - İtfaiye ekiplerin yangın tatbikatı - Alarmla birlikte personelin harekete geçmesiBaşkent itfaiyesi yeni yıla görev başında "merhaba" dediANKARA (AA) - Başkentte, itfaiye çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.AA ekibi, Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığında yoğun mesai arasındaki yeni yıl kutlamalarını görüntüledi. Nöbetlerinin başında 2020 yılını karşılayan ekipler, mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl diledi. Ankara İtfaiyesi Grup Amiri Hüseyin Gürçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıldır bu mesleği yaptığını, mesleklerinin kutsal olduğunu belirtti.
Canlıların malını korumakla, hayvan veya insan ayrımı yapmadan hepsini 7/24 kurtarmakla görevli olduklarını ifade eden Gürçay, "Çok gururluyuz. Bugün yılbaşı, bu zamanda bile teyakkuzdayız. Bizim için bayram, yılbaşı ya da herhangi bir resmi tatil anlam ifade etmiyor, görevimizin başındayız. Bize ihbar gelir, gündüz 30 saniyede, gece ise en geç 60 saniyede karargahımızı terk ederiz. Olay yerine trafik sıkışık değilse, yanlış park etmeler yoksa, şehir merkezinde 5 dakika içinde ulaşabiliyoruz. Ankara genelinde 46 istasyonumuz var, bunların da baktığı mıntıka alanları bellidir. Yeter ki, itfaiyeler geç kaldırılmasın, itfaiyeler geç kalmaz. Ankara halkımızın ve bu gece nöbet tutan tüm teşkilatımın yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.

Yoğun Mesai Kitap Okuma Yılbaşı Harekete Geç Yangın Tatbikatı 

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