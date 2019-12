Başkent’in sanat fabrikası: 'Başkent Tiyatroları'

-sahneden detay

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 2019-2020 Kültür ve Sanat sezonunda, tiyatro ve drama dalında ücretsiz düzenlenen kurslarla yeni yeteneklere sanatın farklı kollarında kendilerini geliştirme imkanı sağlıyor. Başkentli seyirciyi birbirinden güzel ve özgün tiyatro oyunlarıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, aynı zamanda tiyatro oyunlarında yer almak ve sanatçı olmak isteyen her yaş grubundan tiyatroseverlere deneyim kazanması için de ev sahipliği yapıyor. Özel yetenek sınavı ile alınıyorlar Başkent Tiyatroları’nın Tiyatro kursuna yetenek sınavını başarıyla geçen 17 yaş ve üzeri kişiler, Yetişkin Drama kursuna ise 18 yaşından büyükler katılıyor. Tiyatro sanatını sevdirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bu yıl açılan Tiyatro kursunda 51 kişi, Yetişkin Drama kursunda ise 30 kişi eğitim alıyor. Gençlik Parkı Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ücretsiz kurslarda kursiyerlere; tiyatro sanatı ile ilgili drama, diksiyon, dans devinim, tiyatro kuramı ve temel oyunculuk dallarında eğitim veriliyor. Sanat ve sanatçı dostu büyükşehir Drama ve Tiyatro Eğitmenleri Yıldız Gülmez ve Burçin Tarhan tarafından verilen uygulamalı tiyatro ve drama eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere kurs sonunda katılım belgesi verilirken başarılı olan tiyatroseverler sahnelenen oyunlarda rol alma imkanı da buluyor. ‘Sanat ve sanatçı dostu’ çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi her yaş grubundan sanatsevere kapılarını açarak, sanata destek vermeyi sürdürüyor. Kurslara yoğun ilgi Başkentliler adeta sanat fabrikası görevi görerek yeni yetenekleri ortaya çıkaran Başkent Tiyatroları’nın kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Yetişkin Drama kursuna katılan Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Beyza Bayındır, “Her zaman drama benim için bir tutkuydu. İnanılmaz derecede özgüven getiriyor. Günlük hayatın bütün stresini burada atıyorum” derken, Balıkesir Üniversitesi Sosyoloji mezunu olan Gizay İlgüz gerçek hayatta yapmaya fırsat bulamadığı birçok şeyi sahnede yapma fırsatı bulduğuna dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve emeği geçenlere teşekkür eden Tiyatro kursiyerlerinden İnan Güçlü, düşüncelerini, “Aldığımız tiyatro eğitimi hayata bakış açımızı her anlamda geliştiriyor. Hayatımızda yapmak istediğimiz ama yapamadığımız bütün hayallerimizi tiyatroya bir oyun olarak yansıtıyoruz ve bu bizi oldukça mutlu hissettiriyor” sözleriyle paylaşıyor. Yetişkin drama kursuna katılan 59 yaşındaki Fatma Hünel ise gençlere örnek olmak istediğini, “Drama ile ancak bu yaşımda tanışma fırsatı buldum. Çok mutluyum bu kursta olmaktan. Gerçekten çok farklı bir dünya. Günlük stresimizi atıyoruz ve öğrenmenin yaşı yok diyerek gençlere örnek olduğumu düşünüyorum. Hayalim olan bir şeyi gerçekleştirdiğim için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” sözleriyle anlatıyor.



