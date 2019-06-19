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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’in çehresi değişiyor Haberi

Başkent’in çehresi değişiyor Haberi

çalışmalardan görüntü

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğü, Başkentin muhtelif noktalarında, ekonomik olarak ömrünü tamamlayan ve kullanılmayan üst geçitleri kaldırmaya başladı- Ekipler yıkılan üst geçitlerin yerine trafik lambalı yaya geçitleri yapacak ANKARA

Üst Geçit Estetik 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’i daha yaşanabilir ve daha estetik hale getirebilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Metropol ilçelerde bulunan ve teknik olarak ekonomik ömrünü tamamlayan üst geçitler etap etap kaldırılıyor. Estetik bir ankara için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğü, birleşme yerleri korozyona uğrayan, merdiven eğimlerinin dik oluşu sebebiyle yayalar için kullanışlı olmayan ve yıpranan üst geçitleri program dahilinde kaldırmaya başladı.
İlk olarak Mithatpaşa Caddesi Süleyman Sırrı Sokak kesişimi ile Sıhhiye yönünde bulunan üst geçidin söküm işlemleri gerçekleştirildi.
Gece saatlerinde çalışma Büyükşehir Belediyesi ekipleri, trafiğin yoğun olmadığı gece saatlerinden başlayarak sabaha kadar çalışma yürütürken, üst geçit söküm işlemleri büyük bir titizlikle yapıldı. İş güvenliği nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılan caddede söküm işlemleri için yoğun bir mesai harcandı. Sırada Necatibey Caddesi’ndeki üst geçit var Ekonomik ömrünü tamamlayan üst geçitleri tek tek kaldırmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi ikinci olarak Necatibey Caddesi’ndeki üst geçidi de önümüzdeki günlerde kaldıracak. Söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından üst geçitlerin olduğu yerlere trafik lambaları eklenerek sinyalize edilecek, yaya geçişleri sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi daha estetik bir Başkent için cadde üzerlerinde görüntü kirliliğine sebep olan, atıl durumda bulunan, can ve mal güvenliğini tehdit eden üst geçitleri kaldırmaya devam edecek.
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