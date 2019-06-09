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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkent'i yağmur vurdu...Yollar göle döndü..Araçlar sular altında kaldı

Başkent'i yağmur vurdu...Yollar göle döndü..Araçlar sular altında kaldı

Mahsur kalan araçlar

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Sağanak Yağmur Akalan Cep Telefonu 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Vatandaşların araçları kurtarmaya çalışması
-Vatandaşların taksiyi kurtarma operasyonu

( ANKARA ) ANKARA

- Başkentte sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkilerken, araç sürücüleri otomobillerin içerisinde mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, bir önceki gün yaptığı sağanak yağmur uyarısı sonrasında, Başkent sağanak yağmura teslim oldu. Başta, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan ilçeleri olmak üzere birçok bölgede ana yollar su altında kalırken, yaşam durma noktasına geldi. Sağanak yağışa hazırlıksız olarak yakalanan vatandaşlar yağmurdan dolayı mağdur olurken, otomobil içerisinde mahsur kalan vatandaşlar da itfaiye erleri ve sokakta bulunan duyarlı vatandaşlar sayesinde kurtarıldı. "Mahsur kalan taksiciyi vatandaşlar kurtardı" Etimesgut'ta bulunan bir parkın önünde sağanak yağmurdan dolayı oluşan su birikintisinde yolcusuyla mahsur kalan bir taksici çevredeki vatandaşların uğraşı sonucunda kurtarıldı. Yaşanan sağanak yağmur sonrasında vatandaşlar, yolda kalan araçların içerisinde mahsur kalan bir vatandaşın olup olmadığı tek tek kontrol etti. Bayram tatili dönüşü çileye döndü Ayrıca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin dönüşünde vatandaşlar sağanak yağmurdan dolayı durma noktasına gelen trafikte mağduriyet yaşadı. Birden bastıran ve Başkentlileri hazırlıksız yakalayan sağanak yağmur, bazı ilçelerdeki evlerde, iş yerlerinde ve otomobillerde büyük çaplı maddi hasar oluşturdu. Öte yandan, mahsur kalan araçlara yardım eden vatandaşların yanı sıra, cep telefonuyla bu anları kaydetmeye çalışan çevredeki vatandaşlar da dikkat çekti.
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