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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent genelinde selin ardından yoğun temizlik çalışması Haberi

Başkent genelinde selin ardından yoğun temizlik çalışması Haberi

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( ANKARA )- Ankara’da etkili olan sağnak yağış sonrası yaşanan su taşkınları nedeniyle su dolan konut ve iş yerlerinde büyükşehir ekipleri temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor- Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek, konut ve iş yerlerinde gece gündüz temizlik yapıyor ANKARA

Sosyal Medya Şiddetli Yağış Barla 


- Ankara’da etkili olan şiddetli yağış birçok konut ve iş yerinde su basmalarına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor. Gece gündüz demeden su tahliye çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, vatandaşlara destek olmak amacıyla temizlik yapıyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) vatandaşlardan gelen ihbarlar tek tek değerlendirilerek, ekipler konut ve iş yerlerine yönlendiriliyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, su basan konut ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yaparak, suyu tahliye ediyor. Büyükşehir’e teşekkür Yağış nedeniyle zarar gören konut ve iş yerlerine ulaşarak, temizlik çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir ekiplerine teşekkür eden vatandaşlara günlük uyarılar da yapılıyor. Gerek metro, otobüs ve kent ekranlarından gerekse sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere AKOM, anlık ve günlük hava şartlarına yönelik uyarılarda bulunuyor.
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