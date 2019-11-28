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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkent'e şehit ateşi düştü

Başkent'e şehit ateşi düştü

Şehidin evinden detay görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Şehadet Şehit Baba Ocağı Yıldırım Düşmesi Gesi 


- Hakkari'nin Davuş Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Duymaz'ın Ankara'nın Sincan ilçesinde babası Arif Duymaz'ın evinin bulunduğu sokak şehadet haberinin ulaşmasının ardından Türk bayrakları ile donatıldı. Sincan Belediyesi Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu. Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin memleketi olan Yozgat'ta defnedileceği bildirildi.

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