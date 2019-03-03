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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkent'e şehit ateşi düştü

Başkent'e şehit ateşi düştü

Şehit evinden detaylar

Şehit Hastane Baba Ocağı Büyükşehir Belediyesi 

-Şehidin askere gitmeden önce görüntüsü
-Fotoğrafı

( ANKARA ) ANKARA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek (24), hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Er Erhan Erbek’in acı haberi Ankara Etimesgut’ta bulunan baba ocağına ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrakları asılan baba evinin önüne büyükşehir belediyesince taziye çadırı kuruldu. Cenazenin yarın öğle namazı sonrası Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.
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