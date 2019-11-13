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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent'e akıllı taksiler geliyor

Başkent'e akıllı taksiler geliyor

genel ve detay

Yakıt Tasarrufu Trafik Yoğunluğu Mobil Uygulama Akıllı Taksi Kimlik Bilgisi 

-açıklama
-vatandaşla ilgilenme

( ANKARA )- Taksilerde kredi kartı ve Ankara Kart ile ödeme yapılabilecek ANKARA

- Ankara'da kredi kartı ve Ankara Kart ile ödeme imkanı getiren "Akıllı Taksi Projesi" tanıtıldı. "Akıllı Taksi Projesi"nde vatandaş en yakın taksi durağı bölgesi içerisinde cep telefonu mobil uygulaması ile GPS konum bilgisini görerek boş olan taksiyi adresine çağırabilecek. Vatandaş taksi içerisindeki navigasyon sayesinde nereye gittiğini izleyebilecek. Trafik yoğunluğu, kilometre bilgisi, taksimetre fiyat bilgisinin anlık görülebildiği sistemde kredi kartı ve Ankara Kart ile ödeme yapabilecek. Taksi içerisinde unutulan kayıp eşyaların yer/konum bilgisi alınarak eşya sahibine iadesi sağlanabilecek. Şikayet ve talepler için 7/24 çağrı hizmeti olacak. Vatandaş çağıracağı taksinin plaka ve şoför kimlik bilgisini önceden görebilecek. “Korsan taksi işletmeciliği minimize edilecek” Protipi tanıtılan ‘Akıllı Taksi Projesi'nin taksicilere sağlayacağı faydalar ise yolcu bulmak için boş dolaşan taksiler cep telefonu uygulaması ile müşteriyle iletişime geçebileceğinden büyük ölçüde yakıt tasarrufu sağlanacak, şehir içi trafik yoğunluğu azalacak. Korsan taksi işletmeciliği minimize edilecek. Taksi sahipleri şoförlerinin taksimetre açıp açmadığı, nereden yolcu almış nerede inmiş, kaç kilometre yol yapmış ve ne kadar ücret almış anlık görecek, günlük, haftalık, aylık, yıllık toplam ve detaylı rapor alabilecek. Şoförlerin karıştıkları kaza görüntüleri elde edilebilecek, savrulma, çarpma kaza bildirimlerini alarm olarak alabilecek. Projeyi tanıtan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bugün seçimlerde taksiciler için verdiğimiz sözü gerçekleştiriyoruz. Protiple ilgili çalışmalar devam ediyor. Ankara’daki 8 bin 801 taksiciye bunlar ücretsiz dağıtılacaktır. Bunun finansı da belediyeden çıkmamaktadır. Yaptığımız sözleşmeler doğrultusunda gerek reklam anlaşmasıyla ücretsiz takılacaktır. Bunun şoför esnafına, müşteriye faydası var, belediyeye faydası var. Çeşitli özelliklerde bunun kullanımını Ankara'da ve Türkiye’de biz yapmış olacağız. Bizim Ankara için hazırladığımız akıllı kartlar yakında devreye giriyor. Mobil uygulamamızla bu kartla ödeme yapabilecekler. İçişleri Bakanlığının aradığı standartlar da içerisinde var. Ayrıca taksicilerimiz reklam alabilecektir” dedi.
Açıklamaları sonrası taksiyi inceleyen Yavaş, bir vatandaşla da yakında ilgilendi.
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