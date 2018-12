Başkent baraj havzaları korunacak İzle

-röportaj

ASKİ Genel Müdürlüğü Başketin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kurtboğazı-Eğrekkaya-Akyar Baraj Havzaları için "koruma planı ve özel hüküm belirleme projesi" çalışmaları başlattı



- ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in içme ve kullanma su ihtiyacının karşılandığı baraj havzalarında suyun kalitesi ve miktarının havza bazında korunması ve iyileştirilmesi için eylem planlarını tek tek hayata geçiriyor. ASKİ, Ankara’ya içme suyu temin edilen kaynaklardan Kurtboğazı-Eğrekkaya-Akyar Barajlarında “Baraj Havzalarını Koruma Planı Hazırlama ve Özel Hüküm Belirleme” çalışmaları başlattı. Havzalarda koruma ve kullanma dengesini gözeten plan en kısa sürede uygulamaya başlanacak. Her baraj havzasına ayrı koruma modeli ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Başkent’e su sağlarken içme suyu kalitesinin korunması işlemine su havzalarından başladıklarını belirterek, “Her baraj havzası farklı özelliklere sahip. Şöyle ki havzaların kirletici yük ve cinsleri her havzada farklı özellikler gösteriyor. Bu nedenle bütün su havzaları için aynı koruma hükümleri uygulanamaz” dedi.

Tüm barajlarda aynı koruma planı uygulamasının sakıncalarına da değinen Kınacı, bu tür uygulamanın su kalitesini korumada yetersiz kaldığına işaret ederek şu bilgileri verdi: “Havzada yaşayanlara bazen gereğinden fazla yük getirebileceği öngörüsüyle her su kaynağı için ayrı ayrı koruma planı hazırladık. Havza koruma planlarına öncelikli olarak havzanın mevcut durumunu tespit ederek başladık. Barajları besleyen su kaynaklarının üzerindeki çevresel baskılar ve etkiler belirlenerek, analiz ve modelleme çalışmaları sonucunda da mevcut durum ve gelecek projeksiyonu için kirlilik haritaları oluşturacağız. Su kaynaklarının korunması için alınacak tedbirlerin yanı sıra bölgede sosyo-ekonomik değerlendirmeler yapacağız. Havza çevresinde yaşayan vatandaşlara yönelik olarak da eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştireceğiz.” Aşama aşama hayata geçirilecek Başkent’te su sağlayan barajlardan Çamlıdere Baraj ile Gerede Işıklı Regülatörü için koruma planı ve özel hüküm belirleme projesinin daha önce hazırlanarak çalışmalarının başlatıldığını hatırlatan Kınacı, “Aşama aşama gerçekleştirdiğimiz koruma planlarının ikinci adımında Kurtboğazı-Eğrekkaya-Akyar Baraj Havzaları Koruma Planı Hazırlama ve Özel Hüküm Belirleme çalışmalarını başlattık. Üçüncü adım olarak gelecek yılın başında Çubuk-2 ve Kavşakkaya Baraj Havzaları için de bu çalışmaları başlatacağız” değerlendirmesinde bulundu. Suyun kaynağında temizlenmesi ve Baraj havzalarının koruma planlarının hazırlanmasının Başkent’te daha sağlıklı ve nitelikli su temin edilmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Kınacı, ASKİ’nin bilimsel ve akılcı yöntemlerle su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağını söyledi.