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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkanlık makamına Sıdıka teyze oturdu

Başkanlık makamına Sıdıka teyze oturdu

Sıdıka teyzeden görüntü

Irak Makam Koltuğu 

-Sıdıka teyzenin koltuğa oturması

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisini ziyarete gelen Sıdıka teyzeyi makam koltuğuna oturtarak sorunlarını dinledi. Göreve geldiği ilk gün makam kapısını söktüren Belediye Başkanı Savcı Sayan, vatandaşlarla bire, bir görüşerek sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Son olarak makamına gelen Sıdıka teyze ile bir süre görüşen Başkan Sayan, Sıdıka teyzeyi ayakta bekletmemek için makam koltuğuna oturttu. Anlatılan sorunlardan çok etkilenen Sayan, Sıdıka teyzeye en kısa zamanda ev yapılması için talimat verdi. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Başkan Savcı Sayan “Sıdıka teyzemizin derdi bizim derdimizdir. Sıdıka teyzemize hizmetkarlık edemiyorsak başkan olmanın hiçbir anlamı yoktur. Başkanlığım süresince ilimizdeki Sıdıka teyzelerin emrinde olacağım. Onları yalnız bırakmayacağım. Duaları bana yeter. Gerisi teferruat” dedi.

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