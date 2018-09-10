Başkanlık makamı mahalleye taşındı Haberi

-- Başkan Sami Aydın'ın konuşması

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-- etkinlik alanının havadan görüntüsü



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas Belediyesi tarafından 'Mahalle Buluşmaları' etkinliği başlatıldı. 5 mahalleyi kapsayan ilk buluşma Ethembey Bölge Parkı'nda gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde çocuklara yönelik çeşitli oyunlarla başlayan etkinlikte Başkan Sami Aydın başkanlık makamını parka taşıyarak halkın sorunlarını dinledi. Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalle Buluşmaları'nın ilki Mevlana, Çayyurt, Seyrantepe, Akdeğirmen ve Yüceyurt mahallerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Palyaço gösterileri, çeşitli yarışmalar ve müzik eşliğinde oyunların oynandığı programda miniklere hediyeler verildi.

Programın ikinci kısmında ise Belediye Başkanı Sami Aydın mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Hizmetler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Sami Aydın,"Biliyoruz ki halka hizmet, hakka hizmettir. Halkın rızasını kazanırsanız, hakkın rızasını da kazanırsınız, biz bu anlayışla çalışıyoruz. Rabbim şimdiye kadar hizmet etmeyi nasip etti. Bundan sonra da nasip ederse, hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Paşabahçe'yi yaparken 'dağa taşa para gömüyor, orayı kim kullanacak' diyenler olduğunu hatırlatan Başkan Aydın,"Şu anda alana her gün 3 bin araç giriş yapıyor ve yetmiyor. Mevlana Tüneli'ni yaparken de 'Tünele ne gerek vardı' dediler. 'Tüneli yapamaz, hayal' dediler. 'Projeye başlasa bile devlet bitirir' dediler ve bugün tüneli belediye imkanlarıyla yaptık. Tüneli bugün yapmasak 20 yıl sonra yapımı daha zor ve daha maliyetli olurdu. Çok şükür bu çalışmayı da tamamladık." şeklinde konuştu.

Sivas Belediyesi'ne ait hizmetleri fotoğraflarla anlatan,"Başkan Aydın, burada 9 yılda yapılan çalışmaların fotoğrafları var. Sivas Belediyesi Osmanlı zamanından bu yana belediye olarak faaliyet gösteriyor ancak 9 yılda yapılan çalışmalar daha önce yapılmış olsaydı, Sivas çok daha farklı bir şehir olabilirdi. Şu anda var gücümüzle çalışıyoruz ve bu süre içerisinde Sivas'ın çehresi değişti. Sivas farklı bir standartta kavuştu." ifadesini kullandı. Başkan Aydın'a yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür ederek bazı konularda taleplerini ileten muhtarlar, 15 mahalleyi birbirine bağlayan tünel projesine 'Mimar Sami Aydın' isminin verilmesini istediler. Konuşmaların ardından programın son bölümünde, parka kurulan dev sinema perdesinde katılımcılar açık havada film izlemenin keyfini yaşadı. Etkinliğe; Ak Parti Merkez ilçe Başkanı Tarık Eminoğlu, Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, belediye başkan yardımcıları,mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



