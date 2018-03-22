Başkanın makam odasında dikkat çeken sancak ve bayrak

-Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile röp.

-Bayrak ve Sancaktan detaylar



( TOKAT )- Başkan Özcan; “Niksar’ın kadim bir şehir ve başkent olduğunu ifade etmenin bir simgesi olarak bu bayrak ve sancağı makamımızda bulunduruyoruz” TOKAT



- Danişmendlilerin Başkenti olan Tokat’ın Niksar ilçesinde Belediye Başkanlık makamında bulunan “Danişmendli sancağı ve bayrağı” yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar’da gelen misafirlere ilçenin tarihini ve önemini ifade etmek için makam odasına Danişmendlilerin sancak ve bayrağını astıklarını belirterek; “Niksar, Danişmendlilerin başkenti. Danişmendlilere başkentlik yapmış, birçok beyliğe de başkentlik yapmış ama özellikle Tacettinoğulları beyliğine de başkentlik yapmış tarihi kadim bir şehir. Anadolu’da 1071 Malazgirt Savaşı ile Türkler Anadolu’ya giriyor, Anadolu’ya girdikten sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Devleti ve ilk Türk İslam devleti bu manada Danişmendlilerdir. Danişmendlilerin de tabi ki burayı başkent edinmesiyle Niksar’ı Melik Ahmet Danişmend Gazi ki Niksar’ın fatihidir kendisi, Niksar'da meftundur, Melik Gazi Mezarlığımızdadır. Melikgazi Mezarlığımıza da adını vermiştir. Danişmendliler aynı zamanda burayı fethettikten sonra Fetih Camisi yada camii-i kebir olarak ifade edilen Ulu Camii’yi de buraya inşa etmişlerdir. Bir başkentin başkent olma özelliklerinden bir tanesi de sancağının ve bayrağının olmasıdır. Bu manada şu anda Tokat Müzemizde bulunan Danişmendlilerin orijinal sancağından bire bir hatlarından uyarlanmış sancağını bastırdık ve şu anda makamımızda bunu sergiliyoruz. Bunun üç rengi var yeşil, turuncu ve birde lacivert şeklinde üç renkten oluşuyor. Bu sancak birebir orjinalinden çoğaltılarak yapılmıştır. Birde ayrıca tarihçilerin tarif ettiği Danişmendlilerin bayrağı mevcut. Türklerde mavi yeşil tonlar kullanılmış. Bayrakta hilal ve yıldız bulunmakta, yıldız sekiz köşeli olup ayrıca Çepni Türklerinin işareti bulunmakta. Danişmendlilerin bayrağı tabi ki bu tarihçilerin tarifi ile yapılan bir tasarımdır. Danişmendlilerin başkentinde bir sancağımız ve tarihçilerin tarifiyle tasarlanmış bayrağımız var. Bu manada her ikisini Danişmendlilerin başkentinde belediye başkanlık makamında sergileyip gelen misafirlerimize bu manada tarihimizi ifade etmek Danişmentlilerin önemini ifade etmek, Niksar’ın önemini ifade etmek için bunları makamımızda sergiliyoruz. Ayrıca bu bayrak ve sancak sadece belediye başkanlık makamında değil, aynı zamanda Ulu Camiimizin minberinde de sancağımız ve bayrağımız dalgalanıyor, Yağıbasan Medresemizi yaptıran Melik Ahmet Danişmend Gazi’nin torunu Nizamettin Yağıbasan türbesinin içerisinde de bir sancak ve bayrağımızı sergiliyoruz. Bir de Melik Gazimizin türbesinin içerisinde bir tane sancak ve bir tane bayrağımızı, ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerimize bayrağımızı gösteriyoruz. Tamamen Niksar’ın kadim bir şehir olduğunu, başkent olduğunu ifade etmenin bir simgesi olarak bu bayrak ve sancağı makamımızda bulunduruyoruz” dedi.

Bakan'da Danişmendli torunu Başkan Özcan gelen talepler doğrultusunda isteyenlere sancak ve bayraktan hediye ettiklerini de belirterek; “Zaman zaman bizlerden sancak ve bayrak isteyenler oluyor. Zaman zaman da bizim ziyaretlerimizde özellikle kardeş şehirlerimizle ilgili ziyaretlerimizde cevizden yaptırdığımız sandıklarımızın içerisine sancağımızı koyuyoruz hediye ediyoruz. Buraya gelen bakanlarımız oldu, mesela Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu bey kendisi Danişmendli soyundan, kendisi de bunu açık ve net şekilde ifade ediyor. Sayın bakanımız Niksar’da kurulan Danişmendli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi açılışına da gelmişti, orada kendisine hem Danişmenlilerin bayrağından hemde sancaktan hediye ettik. Bu manada da böyle görsel bir hediye olarak kullanıyoruz. Beşkent olan kadim bir şehirde Ulu Camisi olan, Anadolu’da kurulan ilk medrese Nizamettin Yağıbasan Medresesinin sahibi olan bir şehirde hizmet etmek bizim için ayrı bir gururdur. Bu bayrağı ve al yıldızlı bayrağımıza hizmet etmek bizim için onur ve gururdur,şereftir bunun gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.



