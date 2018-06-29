Başkandan teşkilata teşekkür

-Ahmet Çamyar'n konuşması

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( ORDU ) ORDU



- Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 70 oranında oy alması sebebiyle teşekkür etmek amacıyla parti teşkilatını yemekte bir araya getirdi. Ünye Belediyesi Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Ak Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, ''Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde yorulmak nedir bilmeyen, çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmayan, tüm teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi Ünye Belediye Başkanı Av. Ahmet Çamyar da, parti teşkilat üyelerine teşekkür etti. Çamyar, “Teşekkür ediyoruz hepinize iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki bu ailenin ben bir mensubuyum, bir ferdiyim sizlerle beraber yol yürüyoruz. Bu ekibin içerisinden, inanıyoruz ki yarınlarda da belediye başkanları çıkacak. Biz inanıyoruz ki milletvekili adayları çıkacak milletvekilleri çıkacak hatta bakan çıkacak, belki halkın başkanı çıkacak” diye konuştu.

Başkan Çamyar, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Başkan yapacağız dedik ve yaptık. Aldığımız bu oy oranı bunu gösteriyor. Onun için teşkilatlarda çalışmak çok önemli. Çocuğunuzdan, işinizden fedakarlık yapıyorsunuz. Çok farklı atmosferlerle karşılaşıyorsunuz. Gittiğiniz her yerde çoğu zaman sitem yiyorsunuz bazen. Çünkü siyaset hep isteme makamıdır. Birileri sizden sürekli talep eder. Sizde bu sorunları çöze çöze, sorunu arkaya ata ata gidersiniz. Çözdünüz artık sorun yok diyemezsiniz. Yeni bir sorun gelir ve bunu çözmektir işiniz. Esasen siyasetçinin görevi de süreç idare etmektir. Ne kadar bu süreci başarılı bire şekilde idare ederseniz kaos dönemlerinde liderlikler ortaya çıkar. Karakterler ortaya çıkar. Bunları ne kadar başarılı yönetirseniz işte esasen ailenizin, siyasetin, bölgenin, işinizin lideri sizsiniz demektir” Başkan Çamyar, sözlerini şöyle tamamladı: “Burada ki ekip 2023 vizyonunu hazırlayan 2053 ve 2071’e ışık tutan bir ekip. Onun için sizle beraber bu davayı, bu yolculuğu yapmaktan dolayı keyifli ve mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz sahada çok rahattık. Bunu dört yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığı olarak algılayalım. Bizim belediyecilikte önderimiz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dan örnek alarak adım adım geldik.”

