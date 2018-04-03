Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Başkan Yılmaz: “Krasnodar ile dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak”

Başkan Yılmaz: “Krasnodar ile dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak”

Toplantıdan detaylar

İsaf Toplantı Diyalog Allah Şili 

-Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın konuşması
-Samsun Valisi Osman Kaymak'ın konuşması
-İmza töreni

( SAMSUN -HD) SAMSUN

- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Krasnodar ile dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Samsun - Krasnodar uçuş seferlerinin yeniden başlaması nedeniyle “Krasnodar Samsun Uçuşları Tanıtım Toplantısı” düzenlendi.
Samsun’da bir otelde düzenlenen toplantı, Rusy-Krasnodar’dan gelen 40 kişilik kafilenin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “İnşallah Krasnodar ile olan ikili ilişkilerimiz en iyi şekilde devam edecektir. Burada sizleri misafir etmekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek için inanın sözler yeterli olmaz. Sizlerle hep birlikte olacağız inşallah. O zamanlarda da çeşitli ortamlarda çeşitli sohbetler edeceğiz. Bu dostluğun inşa edilmesindeki süreçte emeği geçenlere teşekkür ederim. Ben öyle inanıyorum ki bundan sonra bizim dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak. Çok daha köklü bir tabana oturmuş diyalog sistemlerimiz başlayacak” diye konuştu.
“Samsun Türkiye’nin Rusya’ya açılan kapısıdır” Daha sonra konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Birbirimizi tanıdıkça birbirimizi daha çok seveceğimize inanıyorum. Samsun Türkiye’nin Rusya’ya açılan kapısıdır. Misafirlerimiz lütfen bu kapıyı çok iyi kullansınlar” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Krasnodar Belediye Başkanı, Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından iki ülke arasındaki direkt uçuş protokolü imzalandı.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı