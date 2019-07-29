Başkan Yıldız, seçim sürecinde karşılaştığı kıza verdiği sözü tuttu Haberi

-Slayt gösterimi

-Patimatik sisteminden görüntü

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-Makineye pet şişe atan çocuklar



( İSTANBUL )- Sokak hayvanları için geliştirilen o projeyi hayata geçirdi İSTANBUL



- Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, seçim sürecinde karşılaştığı 12 yaşındaki Büşra Aykut’un sokak hayvanları için tasarladığı ‘Melek Büşra Sokak Hayvanları Mama Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında içerisine mama konulan otomatlara pet şişe atan vatandaşlar, sokak hayvanlarının kaplarını doldura bilecek. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında bir toplantıda karşılaştığı 12 yaşındaki Büşra Aykut’un sokak hayvanları için tasarladığı projeyi dinleyip göreve başladığında hayata geçireceğinin sözünü vermişti. Başkan Yıldız, verdiği sözü tutarak ‘Melek Büşra Sokak Hayvanları Mama Projesi’ isimli projeyi hayata geçirdi. Projenin tanıtım toplantısına, , Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büşra Aykut, ailesi ve mahalle sakinleri katıldı.

Fetihtepe Mahallesi’nde tanıtımı yapılan ‘Melek Büşra Sokak Hayvanları Mama Projesi’ ismiyle hizmete girecek olan proje kapsamında özel bir firmayla işbirliği yapıldı. Proje “sıfır atık” projesine de destek verecek. Proje kapsamında, ‘PatiMatik’ adı verilen özel bir dönüşüm otomatı geliştirildi. Sistemin içerisinde belediye tarafından i mama konularak ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirilecek. Vatandaşlar'da otomatlara pet şişe atarak sistemden mama alıp sokak hayvanlarının kaplarını doldura bilecek. Ayrıca, sistemde bulunan su haznesine de vatandaşlar su doldurarak sokak hayvanların su ihtiyacını giderebilecek. Hem çevre, hem de hayvan dostu olan bu projeyle birlikte sokak hayvanları aç kalmayacak. “Çocukları dinleyerek bir çok projeyi hayata geçireceğimize inanıyorum” Beyoğluların fikrine önem verip hayata geçirdikleri projeyi anlatan Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, “Türkiye’ye tanıtılmasıyla hem Büşra gibi kızlarımızın, çocuklarımızın projeleri hayata geçmiş olacak şehri birlikte yönetme anlamında önemli adım atmış olacağız. Hem de topluma faydalı, hayvanlara faydalı, insanlara faydalı, bu projeler hep birlikte hayata geçmiş olacak. Her şey sevgiyle başlar dedik. İnsan, hayvan ve çevre sevgisi bütün bunların en safı çocuklarda var. Çocukları dinleyerek pek çok projeyi hayata geçireceğimize inanıyorum. Beyoğlu’nun çocuklarına, Beyoğlu’nun gençlerine, kadınlarına, engellilerine, yaşlılarına Beyoğlu’na güveniyorum. Hep birlikte Beyoğlu’nu en güzel şekilde yöneteceğiz” dedi.

“Sokak hayvanları artık aç kalmayacak” Hayvanlara olan sevgisinden bu projeyi nasıl geliştiğini anlatan Büşra Aykut, “Bu fikir hayvanlara olan sevgimden ortaya çıktı. Onlarda bizler gibi birer canlı ve insanlar gibi yemeye ve içmeye ihtiyaçları var. Ben bazen kaldırım taşlarının üzerine koyuyordum. Daha sonra kaldırımlara kap koymaya başladım. Çok mutluyum. Beyoğlu Belediye Başkanına fikrime önem verdiği için tekrar çok teşekkür ederim. Sloganım ise atıklarımız hayat kurtarsın. Sokak hayvanları artık aç kalmayacak. Bu projem herkese örnek olsun” ifadelerini kullandı.

