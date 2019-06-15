Başkan Yavaş ziyaretçilerini ağırladı Haberi



- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile Ankara Hafriyatçılar Derneği Başkanı Selçuk Karadağ ve heyetini makamında ağırladı. Hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etmeyi sürdüren Başkan Yavaş’ın ilk konuğu Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim oldu. Ankara-Bakü kardeş şehir olma yolunda “Azerbaycan bayrağını nerede görsek gurur duyuyoruz” sözleriyle dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a ulus olarak hissedilen duyguları dile getiren Başkan Yavaş, Büyükelçi Hazar İbrahim ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Azerbaycan halkının da Türk halkına aynı duygular hissettiğini ifade eden Büyükelçi İbrahim, “İki ülke arasındaki kültürel ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışacağız” dedi.

Heyetler arası yapılan görüşmede ana gündem maddesi Ankara ile Bakü arasında Kardeş Şehir protokolünün imzalanması oldu. Başkan Yavaş, bu protokolün kısa bir süre içinde imzalanacağını belirterek, “Bunun benim Belediye Başkanlığım döneminde imzalanacak olması benim için ayrı bir anlam taşıyor” diye konuştu.

Kültürel etkinlikler için yeşil ışık yakıldı Görüşmede karşılıklı kültürel etkinliklerin yapılması konusunda görüş birliğine varılırken, Büyükelçi İbrahim, Batıkent’te bulunan Haydar Aliyev Parkı’nın Azerbaycan adına güzel bir sembol olduğunun altını çizerek, Başkan Yavaş’ı Azerbaycan sanatçılarının da sahne alacağı ortak bir programda buluşmaya davet etti. Başkan Yavaş da Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında Meclis üyelerinin katılacağı bir programla Haydar Aliyev Parkı’nı ziyaret edeceklerini söyledi.



“Ankara bilişim ve teknoloji konusunda ünlü isimleri ağırlayacak” Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuklarını tek tek makamında ağırlarken, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve yönetim kurulu üyeleri ile de görüştü. İstihdama dayalı ortak projeler geliştirilmesi için işbirliğine sıcak baktıklarını belirten Başkan Yavaş, OSB’deki iş imkanlarının değerlendirilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Dünyadaki bilişim ve teknolojik gelişmelerle ilgili olarak Ankara’da büyük bir toplantı yapmayı planladıklarını açıklayan Başkan Yavaş, şöyle konuştu: “Ankara’da iyi yetişen insanlara mentörlük yapacak kimse yok. Ellerindeki malzemeyi nasıl pazarlayacakları konusunda bu kişilerin problemi var. Biz bunlara yol gösterecek isimleri Ankara’ya davet edeceğiz. Yapılacak toplantılarda tecrübelerini paylaşacaklar ve gençlere rehber olacaklar. Böylece biz de gençlerin ufuklarını açacak çalışmalara önderlik yapmış olacağız.” TÜRKSOY heyetinden ziyaret Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve beraberindeki heyetin ziyaret ettiği Başkan Yavaş, Başkent turizmine katkı sağlayacak festival ve faaliyetlere destek olacaklarını belirterek, “güzel şeyler yapmayı planlıyoruz” dedi.

Başkan Yavaş son olarak Ankara Hafriyatçılar Derneği Başkanı Selçuk Karadağ ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek, sektörün sorunları ve çözüm önerileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

