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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkan Yavaş’tan öğrencilere müjde

Başkan Yavaş’tan öğrencilere müjde

Görüşmeden detay

Gesi Özel Sektör Öğrenciler Irak 

-Yavaşın konuşması

( ANKARA )- Öğrencilere verdiği sözü Tutan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci evlerinde su ve atık su tarifelerinin yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı- Büyükşehir belediyesi meclis gündemine başkanlık yazısıyla taşınan karar meclis’te kabul edildi- Öğrenci evleri tarifesinden yararlanma şartları da belirlendi- Öğrencinin bir iş yerinde çalışmıyor olması, ailesiyle birlikte oturmuyor olması ve her yıl öğrenci belgesini ibraz etmesi gerekiyor ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da öğrenim gören öğrencilere müjde verdi. Seçim döneminde verdiği bir sözünü daha tutan Başkan Yavaş, öğrenci evlerinde su ve atık su tarifelerinin yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı.
Faturalar yarı yarıya düşecek Başkan Yavaş, “ASKİ Genel Müdürlüğünce ‘öğrenci evleri’ abone tipinin su ve atık su tarife bedelinin konutlara uygulanan bedelin yüzde 50 oranında indirimli olarak uygulanmasına” ilişkin Başkanlık yazısını Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşıdı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen karar ile birlikte su faturaları yarı yarıya düşecek olan öğrenciler, belirli şartlar kapsamında bu indirimden yararlanacak. İşte o şartlar Başkent’te öğrenim gören öğrencilere ekonomik destek olmak amacıyla bu kararı aldıklarını belirten Başkan Yavaş, öğrencilerin indirimli tarifeden yararlanması için şu şartları yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı: -Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gelir getirici bir işte çalışmıyor olması, -Mezun olması veya başka bir sebeple okulu bırakması durumunda aboneliğini kapatması, -Öğrenci Evi’nden yararlanacak abonenin her yıl öğrenci belgesini ASKİ’ye ibraz etmesi, -Ailesiyle birlikte yaşamıyor olması
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