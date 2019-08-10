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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkan Yavaş’tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi

Başkan Yavaş’tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi

Başkan Yavaş'ın karşılanması

Kutlay Bayram Mesajı Toplantı Toplu İş Sözleşmesi Sosyal Yardım 

-toplantıdan detaylar
-Yavaş'ın konuşması
-oylamadan görüntü
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye şirket çalışanlarına bayram öncesi ikramiye müjdesi verdi. Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısının 4. oturumuna başkanlık eden Başkan Yavaş’ın, Meclis gündemine taşıdığı başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi. Şirket çalışanları 13 günlük ikramiye alacak Belediyede çalışan memurlara 25 yıl sonra ilk kez bayram ikramiyesi verilmesi yönünde talimat veren Başkan Yavaş, şirket çalışanlarını da sevindirdi. Mecliste oy birliği ile kabul edilen Başkanlık yazısında; “Belediye şirketlerinde 696 sayılı KHK ile işçi kadrolarına geçirilen işçiler dışındaki diğer işçilerden toplu iş sözleşmesi bulunmayanlar ile toplu iş sözleşmesinde bayram için ödeme düzenlenmeyenlere 2019 yılı Kurban Bayramı’nda 13 günlük yevmiyenin sosyal yardım olarak ödenmesi, belediyemiz birimleri, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinde hizmet alımı yoluyla çalışan şirket işçilerine ödenecek sosyal yardımın ilgili belediye şirketi ile imzalanan hizmet alımı sözleşmesi kapsamında gereken iş ve işlemler yapılmak suretiyle karşılanması, belediye şirketlerinin kendi idari personeli olan işçilere ödenecek sosyal yardımın ise ilgili belediye şirketince karşılanmasına ilişkin teklifimizin meclis kararına alınmak üzere” ifadeleri yer aldı. Başkan Yavaş’tan bayram mesajı Sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında vatandaşların Kurban Bayramını da kutlayan Başkan Yavaş, “Bizi izleyen halkımızı ve siz değerli meclis üyelerimizin kendilerinin ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Cenab-ı Allah’tan nicelerine eriştirmesini niyaz ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 5. oturumuna başkanlık eden Meclis 1. Başkan Vekili Fatih Ünal ve parti grup temsilcileri de vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.
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