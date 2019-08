Başkan Yavaş: “Önceliğimiz birlikte Ankara ekonomisini ayağa kaldırmak olmalı” İzle

-toplantıdan görüntü

-konuşmalar

-Yavaş'ın açıklamaları

-detaylar



( ANKARA ) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ASO meclis toplantısına katıldı - Başkan Yavaş, Başkent’te yerli sanayinin gelişmesine destek vereceklerini belirtti ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’na katılarak, önemli değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, “Önceliğimiz birlikte Ankara ekonomisini ayağa kaldırmak olmalı” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’na katıldı.

Metrodan fuar alanına, yerli üretimden yeni istihdam alanlarına pek çok önemli konuda açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, iş dünyası ile el ele vererek, Başkent ekonomisinin canlandırılması için iş birliği içinde çalışmak istediğini söyledi.



Daha çok üretim, daha çok istihdam için iş birliği çağrısı Başkent’te organize sanayi bölgelerinin gelişmesi yönünde yeni projelere destek olacaklarını belirten Başkan Yavaş, esnaftan yatırımcıya her kesim ile ortak akılla kenti yönetmek istediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu: “Ben Ankara’yı ortak akılla yönetmek, her konuda çalıştay adı altında toplanıp fikirlerinizi almak istiyorum. Başkent’i kalkındırmak, şehrin ekonomisini ayağa kaldırmak, Ankara’yı sanayinin de başkenti yapmak istiyorum. Ortak akılla el ele vererek, iş birliği yaparak çalışalım istiyorum. Tek başına verilen kararların sonuçlarını Ankara’da gördük. Boşa giden birçok para oldu. Yıllardır bekleyen fuar alanını bir an önce devreye sokarsak sanayicimiz, iş adamlarımız burada ürünlerini sergileme imkanı bulur. Daha çok mal satar, daha çok mal satınca daha çok üretir, daha çok üretmek için de daha çok istihdam sağlar. Sizler hem istihdam hem katma değer yaratıp bir değer üretip ülke ekonomisine katkıda bulunuyor, ihracattaki açığı kapatıyorsunuz. Başka çaresi yok sizler üreteceksiniz ve ihraç edeceksiniz biz de bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yardımcı olmaya çalışacağız.” Başkan Yavaş’tan yerli malı kullanımı sözü Havaalanı-Kızılay Metrosu için finansal görüşmelere başladıklarını ifade eden Başkan Yavaş, başta metro sistemleri olmak üzere Ankara’ya yapılacak yeni yatırımlarda yerli malı kullanımını teşvik edeceklerini vurguladı. Toplantıda sanayicilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Yavaş, “Metroyu yaparken sözleşmeyi sizden habersiz yapmayacağız. Bir araya geleceğiz. Ankara neleri üretebilirse bunlarla ilgili yüzde 51 şartını mutlaka koymaya çalışacağız. Bu konuda kesin kararlıyız” dedi.

İsraf yerine tasarruf dönemi Kaynakların yerinde ve doğru kullanılması konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hızlı bir şekilde israfı ortadan kaldırıp tasarruf tedbirleriyle belediyenin gelirini artırmak için çalışmalara başladık. Geliri arttırdıkça sizlere hizmetlerimizden de geri kalmayacağız” diye konuştu.

Başkent’e yatırım yapmak isteyen yatırımcıların yer konusundaki taleplerini de incelediklerini söyleyen Başkan Yavaş, tespitlerini şu şekilde anlattı: “Biz buralardan organize sanayi kurmak, yatırım yapmak isteyen herkese arsa temin edebiliriz. Bize gelen taleplerde illa çevre yolunun kenarında, otoban kenarında yer isteniyor. Kendiniz satın almaya kalktığınızda çok pahalı oluyor ve paranın birçoğunu arsaya yatırmak durumunda kalıyorsunuz. Yine yollara yakın olabilir ama sıfır olması gerekmez. Bu şekilde arsa temin etmek isteyen, organize sanayi kurmak isteyen herkese yardımcı olmaya açığız.” “Canlı ihale tüm Türkiye’ye örnek oldu” Büyükşehir Belediyesinde başlatılan canlı ve açık ihale yönteminin her geçen gün daha da benimsenerek, yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Yavaş, “İhaleleri internet ortamında yayınlıyoruz. Biz başlattık arkasından Adana geldi. İnşallah bütün Türkiye’ye bu yayılacak. Türkiye’de Belediye ve yolsuzluk kelimelerinin yan yana gelmesini istemiyoruz” dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de yerli ve milli üretime yerel yönetimlerin desteğinin önemine dikkat çekerek, “Kamu ihtiyaçlarının yerli kaynaklarla karşılanması yönünde atılacak adımların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hem sanayicinin üretim şevkini artıracak hem de yaratacağı etki ile iç talepte önemli kazanımlar sağlayacaktır” diye konuştu.