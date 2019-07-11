Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Yavaş, Maltepe Pazarı esnafıyla buluştu

Başkan Yavaş, Maltepe Pazarı esnafıyla buluştu

Başkan Yavaş'ın karşılanması

İsaf Hatıra Fotoğrafı Yerel Seçimler Pazar Esnafı Yerel Seçim 

-pazar esnafından görüntü
-Yavaş'ın konuşması
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Maltepe Pazarı esnafına ziyarette bulundu. Maltepe Pazarı'nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yavaş, “Siz bize destek oldunuz biz de sizin taleplerinizi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Pazar yeri talebi 30 Mart yerel seçimlerinden önce Maltepe Pazarı esnafına verdiği ziyaret sözünü yerine getirdiğini belirten Başkan Yavaş, esnafla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Maltepe Pazar yerinin değiştirilmesini isteyen esnafa destek olacaklarını ve öncelikli sorunlarını çözmeye çalışacaklarını belirten Başkan Yavaş, “Siz istediğiniz yeri belirleyin, bizler bu konuda size destek olacağız” diye konuştu.
Maltepe Pazarı esnafı da, “30 yıldır buradayız böyle bir şey görmedik. Gönüllerde taht kurdunuz Başkanım” sözleriyle Başkan Yavaş’a teşekkür etti. Esnaf sofrasına da misafir olan Başkan Yavaş, esnaflarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.
İlgili Foto Galeriler
İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
İl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçlarıİl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçları
AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı