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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkan Yavaş’a büyükelçilerden yoğun ilgi Video

Başkan Yavaş’a büyükelçilerden yoğun ilgi Video

ziyaretlerden detaylar

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Hollanda, Özbekistan ve Gürcistan Büyükelçileri nezaket ziyaretinde bulundu- Büyükelçilere başkent projelerini anlatan başkan yavaş, ekonomiyi canlandırmak için tarımdan sosyal projelere pek çok alanda iş birliği yapmak istediklerini söyledi ANKARA

Sosyal Proje Alışveriş Tarım Büyükelçiler Başkent 


- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a büyükelçi ziyaretleri devam ediyor. Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwassteniet, Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev ve Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava ile makamında görüşen Başkan Yavaş, Başkent’e dair projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Büyükelçilerden yoğun ilgi Büyükelçilerin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yavaş, büyükelçilerin ziyaretlerinde dile getirdiği proje önerilerini de tek tek not aldı. Ankara’da kent yaşamı konusunda büyükelçilerin tespitlerini dinleyen Başkan Yavaş, denetlenebilirlik, hesap verebilirlik, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerini benimsediklerini söyledi.

Mal ve hizmet teklif alım ihalelerini canlı olarak yayınlamaya başladıklarını ve bunun Türkiye’ye örnek olmaya başladığını vurgulayan Başkan Yavaş, kamuoyuna sunulan 100 gün kitapçığı hakkında da detaylı bilgiler paylaştı: “Biz seçmenlerimize şeffaf olacağımızın sözünü vermiştik. Göreve geldiğimizden beri geride bıraktığımız sürecin ardından belediyenin bütün gelir-gider durumu, işleyişi hakkında 100 günlük bir kitapçık hazırladık ve kamuoyuna açıkladık. Canlı olarak yayınlanan açık ihale yöntemini hayata geçirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu çalışma büyük beğeni ve ilgi topladı. Türkiye’deki diğer belediyeler de bizi örnek almaya başladılar.” Başkan Yavaş’tan büyükeçilere iş birliği çağrısı Belediyenin görevinin sadece su, yol, ulaşım gibi temel ve rutin olarak verilen hizmetlerle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ekonomiyi canlandırmak için yeni fikirleri ve projeleri önemsediklerini şu sözlerle anlattı: “Bir yandan belediyenin asli görevlerini yaparken bir yandan ekonomi konularında çalışmalara başladık. Kadınların ve engelli bireylerin ekonomik hayatın içinde yer alması için çalışmalar başlattık. Ankara’da yardım alan kişi sayısı 100 binin üzerinde. Yardım almaları yerine kendi paralarını kazanır hale gelmeleri için bir takım eğitim projelerimiz olacak.” Büyükelçilere bu projelerde iş birliği çağrısı da yapan Başkan Yavaş, Ankara’nın tarım potansiyelinden bahsederek,“Ankara’nın iklimi 12 ay üretime uygun. Kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik birtakım projelerimiz var. Kızılırmak Nehri’nden gelen ve boşa akan bir su var. Bu su ile Gölbaşı-Bala arasında en az bin kilometrekarelik alanda sulu tarım yaptırmak istiyoruz. Bu projeyi birlikte geliştirebiliriz” dedi.

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