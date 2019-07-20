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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkan Yavaş’a büyükelçi ziyaretleri devam ediyor Haberi

Başkan Yavaş’a büyükelçi ziyaretleri devam ediyor Haberi

ziyaretten detaylar

( ANKARA )- İtalya, Yunanistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Sudan, Kosta Rika, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan büyükelçileri ile İsrail Maslahatgüzarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti- Başkan Yavaş, büyükelçilerle iş birliği ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu ANKARA

Alışveriş Politika Büyükelçiler Yerel Yönetimler Yerel Yönetim 


- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a tebrik ziyaretleri sürüyor. Yerli ve yabancı konuklarını makamında ağırlamaya devam eden Başkan Yavaş’a yoğun ilgi gösteren büyükelçiler ve yabancı misyon şefleri, sık sık ziyaretlerde bulunuyor. Dış politika, ikili ilişkiler ve Ankara projeleri ana gündem Makamına gelen büyükelçilerle yakından ilgilenen Başkan Yavaş, Başkent’te hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlatıyor. Son olarak İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Yunanistan Büyükelçisi Petros Mavroidis, Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji, Ürdün Büyükelçisi İsmail Issa Rifaie,Sudan Büyükelçisi Dr. Yousif A.T. Elkordofani, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Alonso Campos Fallas, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski ve Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ile İsrail Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Roey Gilad, Başkan Yavaş’ı ziyaret etti. Ziyarete gelen büyükelçilerle ve yabancı misyon şefleriyle ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunan Başkan Yavaş, ortak projeler hakkında ülkelerin iş birliği tekliflerine ise sıcak baktıklarını söyledi.

Ankara ile Roma kardeş şehir olma yolunda İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, iki ülke arasındaki ilişkiler kadar şehirler ve yerel yönetimler seviyesinde de ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirterek, “Şehirler ve belediye başkanları arasındaki ilişkileri genişletmek ve derinleştirmek gerekiyor. Bu konuda kolaylık sağlamaya hazırız” dedi.
Başkan Yavaş da, Ankara ile Roma arasındaki kardeş şehir protokolünün tamamlanmasından yana olduğuna vurgu yaparak, “Ankara ile Roma arasındaki kardeş başkent ilişkisini tamamlayalım. Sadece imzaya kalmış. Kardeş şehir ilişkisi başladıktan sonra Sayın Büyükelçi ve Sayın Belediye Başkanı ile iletişime geçerek hangi konularda iş birliği yapacağımızı kendileriyle görüşmek isteriz” değerlendirmesinde bulundu.
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