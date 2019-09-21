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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkan Yardımcısı Aydın Duran: 'Sahil bandını sosyal kültürel donatıları ile halkımızın hizmetine sunacağız'

Başkan Yardımcısı Aydın Duran: 'Sahil bandını sosyal kültürel donatıları ile halkımızın hizmetine sunacağız'

Kepçe detay

Mülkiye Kaçak Toplantı Arbede Zabıta 

-Kepçe yapı yıkımı
-Kepçe düzenleme yapmaları

( HATAY ) Başkan Yardımcısı Aydın Duran: "Sahil bandını sosyal kültürel donatıları ile halkımızın hizmetine sunacağız" HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahil şeridine kaçak olarak yapılan binaların yıkımı sırasında yıkımı engellemek isteyen vatandaşlar ile zabıta arasında arbede yaşanmıştı. Deniz-Çevlik arasındaki çalışmalarda son gelişmeler ile ilgili açıklama yapan Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran; "Devletimizle valimiz ile yapmış olduğumuz anlaşmaya istinaden mülkiyeti hazineye ait olan sahil bandını halkımıza sunmak üzere sosyal ve kültürel donatıların içerisinde olacağı bir yeşil alan, peyzaj çalışması yapacağız" dedi.
Duran, "Burası tamamen halka açık olacak. Burada yapacağımız çalışmalarda ilk öncelikli olarak daha önce işletmesi olan veya sebze meyve satışı yapan vatandaşlarımıza satış ünitesi satış üniteleri yapılacak. Sebze meyve satışı yapan arkadaşlarımıza dostlarımıza o yerlerin noktasında yardımcı olacağız, ürünleri burada satmaya devam edecek. İmkanlar doğrultusunda yer vermeye çalışacağız. Samandağ halkımızın burada daha rahat nefes alabilmesi için çevresiyle bir zaman geçirebilmesi için böyle bir tasarrufta bulunuyoruz. Tamamen Hak hukuk kanun çerçevesinde hiç kimseyi mağdur eden işimize devam edeceğiz. Biz bu işe başlamadan buradaki tüm ilgili arkadaşlarla kurumlarla STK larla beraber fikir jimnastiği yaptık. Herkesle birlikte istişare yaptık. Birebir buradaki işletmeler ile 2 defa toplantı yaparak bu işin ne zaman başlayacağı nasıl olacağı ile alakalı bilgiler verdik. Şu anda görüyoruz ki halkımızın ezici çoğunluğu bu projeye destek veriyor" dedi.

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