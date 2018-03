Başkan Yanılmaz ve meclis üyeleri destek için Kilis'e gitti İzle

--Belediye başkanı mücahit yanılmaz röp

- Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Afrin'de teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatında görev alan Mehmetçiğe ve Kilis halkına destek amaçlı meclis üyeleri ile birlikte sınıra gitti. Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütleri DEAŞ, PKK, PYD-YPG’nin temizlenmesi için başlatılan ve kararlılıkla devam edilen Zeytin Dalı Harekatı’na destek devam ediyor.Bu kapsamda Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, meclis üyeleri ve iş adamları Mehmetçiğe moral ve Kilis halkına destek olmak için sınır bölgesi olan Kilis’e gitme kararı aldı.Bunun üzerine bugün Belediye önünde Başkan Yanılmaz, meclis üyeleri ve iş adamları bir araya geldi. TSK’nın ülkenin savunması için cesur bir şekilde büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin birliğinin beraberliğinin devam etmesi, vatanımızın hukukunun korunması noktasında Mehmetçiğimizin vermiş olduğu mücadeleye Elazığ olarak her zaman desteğimizi verdik. Her zaman Mehmetçiğimizin yanında yer aldık. Afrin’de ki operasyonlar başladıktan sonra Elazığ’ımızda askerlik şubesine gidip orada müracaat edenler, değişik yerlerde kan vererek destek oldu. Bugün Elazığ’ımızdan iş adamlarımızla, belediye meclis üyeleri ve diğer yetkililerimizle birlikte Afrin olayından en çok etkilenen Kilis’teki esnafımıza, vatandaşlarımıza ve hemşerilerimize destek vermek istedik. Askerlerimize moral takviyesi yapmak üzere bugün 15 araçlık bir konvoyla Elazığ’dan hareket ediyoruz” dedi.

Ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlerin her ortamda bunu tekrar gösterdiğini vurgulayan Başkan Yanılmaz, “15 Temmuz 2016 olayı da bunlardan biridir. Ancak milletimizin birliği, beraberliği kardeşliği, sevgisi, vatana bağlılığı, bayrağına bağlılığı bu ülkeyi bölmek isteyenlere ve kardeşi kardeşe düşman yapmak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermedi. Bugünden sonra da fırsat vermeyecek. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koymuş olduğu irade, cesaret ve vatanseverlik 80 milyon insanımızı bir arada tuttu. 80 milyon insanımızın vatanı, milleti ve devleti uğruna bir ve beraber olmasına vesile olmuştur. Bizim birliğimizi beraberliğimizi vatan sevgimizi ve ebediyen bu topraklarda yaşama arzumuzu hiçbir güç engelleme yetkisine sahip olamayacaktır”dedi.

