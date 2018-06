Başkan Vekili Çetin, 12 yıllık sorunu çözdü İzle

-Parktan görüntü

- Muş'un Varto Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, yaptığı çalışmalarla Alagöz Mahallesi’nden göç eden Korkmaz ailesinin 12 yıllık sorununu çözdü. Varto ilçesinin Alagöz Mahallesi’nde 2006 yılında meydana gelen ölümlü olay nedeniyle mahalleden göç etmek zorunda kalan Korkmaz ailesi, yerleştikleri şehir merkezinin girişinde 12 yıldır su, yol ve park hizmeti alamıyorlardı. Konunun kendisine bildirilmesi üzerine 10 haneli Korkmaz ailesinin bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Çetin, 12 yıldır çözülemeyen yol, su ve park gibi hizmetlerin verilmesini sağladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çetin, mahalleye yol ve park yaptıklarını belirterek, içme suyunu da getireceklerini söyledi.



Çetin, “Burada çocuk parkımız yoktu. Bu bizim on sekizinci parkımız. Burası ufak bir mahallemiz, zamanında ne yolu yapılmış ne suyu yapılmış ne de parkı var. Devlet her yere hizmet götürecek. Belediyelerde biliyorsunuz İller Bankasından çok ciddi para alıyor. Kaynakları var, şimdi çalışması lazım. Şimdi biz mahallenin yolunu yaptık. Suyu da söz verdik ve su kaynağını bulduk. İnşallah eylül ayına kadar suyu da buraya taşıyacağız. Parkını da yaptık. Yirmiden fazla çocuk var, oynayacakları bir oyun alanları yoktu. İnşallah bir futbol sahası da yağacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Mahallerine yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını dile getiren Selahattin Korkmaz ise, “Kaymakam Beye çok teşekkür ederim. Kaç senedir buraya geldik, bir türlü yolumuz olmadı. Allah onlardan razı olsun, şu an yolumuz olmuş. Bir de çocuklar için bir park yapmış. En önemli olan çocuklardır. Allah razı olsun, bize su kaynağı bulmuş. Suyumuzu da getiriyor. Mahallede artık sorunumuz kalmıyor” diye konuştu.