Başkan Uysal “Çiftçimizin cebini düşünmeye devam edeceğiz”



- Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile zeytine alternatif ürün yetiştirmek amacıyla ortaklaşa hayata geçirdiği Karadut Projesi kapsamında fidan dağıtımı yapıldı. Aynı gün, örnek karadut bahçesi fidan dikimi de gerçekleştirildi.

Belediyeye başvuru yapan 70 çiftçiye toplam 1250 fidan dağıtılırken, Hisar Mahallesi’nde gerçekleşen dikimde 120 fidan toprakla buluştu. Başkan Necdet Uysal, çiftçilerin ekonomilerini düşünmeye ve ek gelir elde etmelerini sağlamak için bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.



Zeytincilik dışında üreticilerin farklı ürünlerle ilçe ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen projeye ilgi büyük oldu. Proje kapsamında örnek karadut meyve bahçesi fidan dikimi Burhaniye’nin kırsal Hisar Mahallesi’nde gerçekleşti. Fidan dikimine Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır da katıldı.

Arazisine 120 fidan dikilerek, örnek karadut bahçesi oluşturulan çiftçi Cevat Kandemir projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ağaç dikmenin ibadet olduğunu söyledi ve Balıkesir Büyükşehir ile Burhaniye Belediyesi’ne çiftçilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Önümüzdeki yıllarda karadutun Burhaniye’nin geleceğine ışık tutacağını ve çiftçiye maddi yönden büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, Burhaniye Belediyesi olarak vatandaşları sadece zeytinciliğe bağlı olmaktan kurtarmak amacıyla proje üretmeye devam ettiklerini söyledi.



Bahadır, projeye katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve ekibine teşekkürlerini iletti. Bu projeyle zeytine alternatif ürün yetiştirerek hem ilçenin hem de çiftçinin ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyleyen Uysal, Burhaniye’de karadut yetiştiriciliğinin yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını ve karadutun çok faydalı ekonomik getirisi olan bir meyve olduğunu vurguladı. Uysal, “Çiftçilerimize alternatif ve ek gelir kaynağı sağlamaya yönelik projelerimize devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde; kiraz, badem, ceviz ve armut gibi alternatif ürün fidanlarının da parti parti dağıtılmasını planlıyoruz. Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

(EME)

