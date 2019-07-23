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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Başkan Turan, muhtarlarla bir araya geldi İzle

Başkan Turan, muhtarlarla bir araya geldi İzle

Genel toplantıdan görüntü

Belediye Başkanı Toplantı Mustafapaşa İstişare Toplantısı Yol Haritası 

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( İSTANBUL )- Sahaya inen Başkan Turan sorunları yerinde inceledi İSTANBUL

- Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahallelerdeki sorunların konuşulduğu toplantıda Başkan Turan, belediye ve muhtarlar arasındaki ilişkiyi daha ileri taşıyacaklarını söyledi.

Başkan Turan daha sonra muhtarlarla beraber sahaya inerek sorunları yerinde inceledi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kocamustafapaşa, Silivrikapı, Yedikule ve Sümbülefendi Mahallesi muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim amirlerinin de yer aldığı toplantıda muhtarlar mahalleleriyle ilgili taleplerini dile getirdi. Silivrikapı Semt Konağı’nda gerçekleştirilen toplantıda toplamda 80 bin nüfuslu 4 mahallenin muhtarları sorunlarını anlattı. Muhtarları dikkatle dinleyen Başkan Turan tüm sorunları not aldı ve çözüm önerilerini sundu. “Tek gayemiz vatandaşlarımızın mutluluğunu” İstişare toplantısında konuşan Başkan Turan, ilçede nezakete, barışa ve semt kültürüne değer verdiklerini ifade etti.
İlçedeki yaşam kalitesini daha ileri taşımak için çalışacaklarını ifade eden Turan şöyle konuştu, “Seçildikten sonra tek gayemiz Fatih’teki vatandaşlarımızın mutluluğunu sağlamak. Bundan başka gayemiz yoktur. Hepimizin tabii ki görüşleri var. Bana sokakta soruyorlar “hangi parti” diye ben de diyorum ki belediye başkanının partisi olmaz ben hepinizin başkanıyım diyorum. Şunu çok önemsiyoruz nezaketi, barışı, semt kültürünü buradaki işleyişi çok kıymetli buluyoruz. Buda zaten Fatihimizde var olan özelliklerden bir tanesi inşallah buna katkı sunacak karşılıklı bir ilişki içerisinde olacağız” dedi.
“Kaldırımlar öncelikli olarak insanların” Fatih’te belediye ve muhtarlık arasında pozitif ilişki olduğunu ifade eden Turan, “Fatih’teki belediye ve muhtarlık ilişkileri, halka sunulan çözüm arasındaki pozitif ilişki takdire şayan ben gelmeden öncede öyleydi eksikliği olabilir ama iyi bir ilişki var. İnşallah bunu daha da ileriye taşıyacağız. İnşallah bu toplantılardan elde etmek istediğim asıl sonuç da bunlar üzerinden inşallah semtimizin yol haritasını önceliklerini çıkaracak bir şey yapacağız. Öncelikle kronik bir sorun var. Kaldırımlar ile ilgili bazı yerler çok kötü. Biz yavaş yavaş buna müdahaleye başladık. Kaldırımlar öncelikli olarak insanların hakkı burada yaşayan yaşlılar, kadınlar ve çocukların hakkıdır” diye konuştu.
Sorunları yerinde inceledi Başkan Turan daha sonra muhtarlarla beraber sahaya çıktı. Sorunları yerince inceleyen Turan, birim amirlerine talimat vererek sorunların çözülmesi noktasında çalışmaların başlatılmasını istedi. Turan ayrıca vatandaşlarla da sohbet edip onların sorunlarını dinledi.
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