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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başkan Tuna oyunu kullandı

Başkan Tuna oyunu kullandı

Tuna'nın gelişi

Feraset Allah 

-Tuna'nın oy kullanması
-açıklamaları
-detaylar

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: ''Vatandaşımızın vereceği karar en doğru karardır'' ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Tuna, ''Vatandaşımızın vereceği karar en doğru karardır'' dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Gölbaşı Şahin Sevin İlkokulu’nda eşi Peykan Tuna ile birlikte 1165 numaralı sandıkta oy kullanan Tuna, seçimlerin tüm vatandaşlar ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalar yapan Tuna, seçimlerin sakin ve huzurlu bir şekilde geçtiğini söyledi.

Tuna, sabah erken saatlerde olmasına rağmen katılımın yüksek olduğuna dikkat çekerek, ''Sakin bir seçim gerçekleşiyor. Vatandaşımızın sağduyusu malum, ferasetini de biliyoruz. Şunu söylemeliyim ki vatandaşımızın vereceği karar en doğru karardır. İnşallah huzur içerisinde güzel bir netice alacağımıza inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.
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