Başkan Tuna, Kızılcahamam Kültür, Sanat ve Su Festivali'ne katıldı

-başkanın konuşması



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kızılcahamam Kültür, Sanat ve Su Festivali'nin açılışına katıldı.

Kızılcahamam Belediyesi'nin sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsamında 07-08 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kızılcahamam Kültür, Sanat ve Su Festivali başladı.

Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen festival açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan ve BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ile Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim katıldı.

İlçe ziyaretinde Kızılcahamam Belediyesi’ni ziyaret eden Tuna, ilçedeki muhtarlarla da bir araya geldi. Eğerlidere Köyü Muhtarı Ali Altun’un asfalt talebi üzerine konuşan Tuna, “Yıl sonuna kadar yolu olmayan köy, kasaba kalmayacak. Kızılcahamam, Beypazarı, Nallıhan ilçelerimizde asfalt çalışmalarımız son süratle devam ediyor. Özellikle buralara odaklandık. Bu sezon büyük kısmını halledeceğiz inşallah. Günlük olarak bu üç ilçemizde bulunan yollara günlük 5 milyon, haftalık da en az 30 milyon lira değerinde yatırım yapıyoruz” dedi.

Kızılcahamam'ın her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade eden Tuna, "Kızılcahamam’ın insanı çalışkandır. Ben bunu çok iyi biliyorum. Milletvekilliği dönemimden biliyorum. Dolayısıyla çalışkan insanlara daha iyi hizmetler sunmakta bizlerin görevi” diye konuştu.

Vatandaşların su indirimi memnuniyeti Kızılcahamamlılar, Başkan Tuna’nın göreve gelmesiyle birlikte önce 16 ilçede, ardından da Ankara geneli için verdiği su indirimi müjdesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler. Vatandaş memnuniyetinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Tuna ise “Vatandaşlarımızın su, ekmek gibi ihtiyaçlarını elimizden geldiği ölçüde sabit tutmaya hatta indirim yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar köyden Büyükşehirlere gidip asgari ücretle yaşıyor. Biz mümkün mertebe asfaltları tamamlayıp, ulaşımı kolaylaştırarak ve su indirimleri yaparak köylerden kentlere olan göçü mümkün mertebe azaltamaya çalışıyoruz. Zaten su indirimlerine bu nedenle köylerden başladık. Tarım ve hayvancılığın temelini köyler oluşturuyor insanlar hayvanlarına bakarken, topraklarını ekip biçerken hayatlarını kolaylaştıralım istiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Tuna, ilçe ziyaretinde Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii’nde tüm şehitler için okunan Mevlid-i Şerife de katılarak, dua etti.

