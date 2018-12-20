Başkan Tuna Kalkınma Ajansı toplantısında

-toplantıdan detaylar



( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara Kalkınma Ajansı Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı- Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında yapılan Toplantıda 2019 Yılı Yatırım Ve Projelerinin Planlaması Masaya Yatırıldı ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara Valisi Vasip Şahin’in başkanlığında gerçekleşen Kalkınma Ajansı Aralık ayı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Kalkınma Ajansı’nda yapılan toplantıya; Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş, Anadolu Turizm İşletmeleri Derneği Onursal Başkanı Seçim Aydın, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ile Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Ali Oflaz da katıldı.

Başkent yatırım projeleri masada Toplantıda, Ajansın 2018 yıllık programına göre tamamlanmış olan proje ve etkinliklerin dışında Başkent’te 2019 yılında yapılması planlanan yeni yatırım ve proje çalışmaları masaya yatırıldı. Kalkınma Ajansı aracılığıyla gerçekleşen çalışmaların yeni yılda da hız kesmeden devam etmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

