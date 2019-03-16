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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başkan Tuna'dan Meclis üyelerine plaket Haberi

Başkan Tuna'dan Meclis üyelerine plaket Haberi

konuşma

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-plaket takdimi
-detaylar

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 5 yıllık görev süresini tamamlayan belediye meclis üyelerine veda yemeği verdi- Tuna, meclis üyelerine gerçekleştirdikleri çalışmalardan ötürü teşekkür etti ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart Yerel seçimleri öncesi son oturumunu gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 5 yıllık görev süresini dolduran Belediye Meclis üyelerine veda yemeği verdi. Her ayın ikinci haftası toplanarak gündemindeki konu başlıklarını ele alan, yapılan çalışmaları ve atılacak adımları görüşen Belediye Meclisi, son oturumunda da Başkentlileri yakından ilgilendiren önemli kararlara imza attı. Belediye Meclis üyeleri son toplantısının ardından Gölbaşı Mogan gölünde bulunan Belediye Tesislerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Mustafa Tuna'nın verdiği veda yemeğinde bir araya geldi. 5 yıl boyunca sürdürdükleri Meclis çalışmaları için tüm üyelere ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Tuna, üyelere ayrıca teşekkür plaketi verdi. Yemeğe, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı.
Meclis üyeleri Başkan Tuna ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi
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