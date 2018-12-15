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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başkan Tuna, cami temel atma törenine katıldı Haberi

Başkan Tuna, cami temel atma törenine katıldı Haberi

törenden görüntü

Açılış Töreni General Tren Kazası Temel Atma Töreni Cenaze Namazı 

-Tuna'nın konuşması
-konuşmalar
-açılış töreni
-inşaattan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile birlikte Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yaptırılacak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Cami’nin temel atma törenine katıldı.
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yaptırılacak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Cami’nin temel atma törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile birlikte katıldı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın da katıldığı açılış töreni, Ankara’da tren kazası sonucu yaşamlarını yitiren vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Camii inşaatının en kısa sürede bitirilmesi temennisinde bulunan Başkan Tuna, “Rektörümüze, Hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu hayırlı hizmeti Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.
Başkan Tuna’ya teşekkür Temel atma töreninde konuşan Rektör Prof Dr. Cevdet Erdöl, cami yapımında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın verdiği destek için teşekkür etti ve şöyle konuştu: “Bin yataktan bin 500 yatağa çıkan hastane, 5 bine yakın öğrenci, 500 lojmanın tam ortasında bir caminin mutlak zaruri olduğunu gördük. Otoparkı, morgu ve gasilhanesinin olacağı, avlusunda da 4 bin kişinin cenaze namazı kılabileceği 2 bin 500 kişilik bir cami planladık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza gayretleri için teşekkürlerimi sunarım. Burasını inşaata hazır hale getirdi.”
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