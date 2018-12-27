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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başkan Tuna: “Ankaralı İstiklal Harbi'nde ve 15 Temmuz’da büyük bir mücadele sergiledi

Başkan Tuna: “Ankaralı İstiklal Harbi'nde ve 15 Temmuz’da büyük bir mücadele sergiledi

-Nursultan Nazarbayev Kültür evi

Parmak Darbe Girişimi Başkent 

--Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın konuşması

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “İstiklal Harbi'nde Ankara'nın, Ankaralının ne denli mücadele ettiğini biliyoruz. Ankaralı kardeşlerimiz en son 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde büyük bir mücadele örneği sergiledi” dedi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü münasebetiyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gençlik Parkında bulunan Nursultan Nazarbayev Kültür Evinde resepsiyon düzenledi.
Resepsiyona, Tuna’nın yanı sıra il erkanında da katılım oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Tuna, “Atatürk'ün ilk Ankara'ya gelişinin 99'uncu yılı münasebeti ile toplandığımız bu yere teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim.Tabi bundan 99 yıl önce Atatürk Ankara’ya gelerek, yaklaşık 4 ay sonra da TBMM’yi kurmasıyla İstiklal Mücadelemizi yüce meclisimizle birlikte sürdürmüşler ve başarılı bir şekilde bu toprakları bizlere emanet etmişlerdir. Ankaramız bugüne kadar bir çok değişiklikler ve gelişmeler gösterdi. Dünya başkentleri arasında önemli bir yeri işgal ediyor. Bundan sonra da, hep dünya başkentleri arasında parmakla gösterilen bir yer olmaya devam edecek. İstiklal Harbinde Ankara’nın, Ankaralının ne denli mücadele ettiğini biliyoruz. Hala Ankaralı kardeşlerimiz, en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde büyük bir mücadele örneği sergilerdi. Bu toprakları hainlere teslim etmediler. Ankaralılar bu millet için önemli bir yeri teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.
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