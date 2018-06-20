Başkan Toru: “Konya, Reis’in ve AK Parti’nin yanında”

-Başkan Fatma Toru'nun açıklamaları



( KONYA ) - KONYA



- Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 24 Haziran seçimlerinde Konyalıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin yanında yer alacağını söyledi.



24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimleri öncesi Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Osman Seçgin, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve teşkilatı mensupları ile birlikte Tarihi Bedesten Çarşısı, Muhacir Pazarı ve Tarihi Buğday Pazarı civarındaki esnafı ziyaret etti. Seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye esnaftan destek isteyen heyet, yoğun ilgiyle karşılaştı. “Konyalılar Reis’in ve AK Parti’nin yanında” Seçimlerin önemine işaret eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Seçim Koordinasyon Merkezi çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Devletimizin, milletimizin istikrar ve istikbal mücadelesi olan 24 Haziran seçimleri öncesi teşkilatımızla, milletvekili adaylarımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Sabah saatlerinde başladığımız seçim çalışmaları gün boyunca sürüyor. Güne bedesten esnafımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretle başlayarak istişare ettik. Bununla birlikte 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek destek istedik. Devamında Eski Buğday Pazarı civarındaki esnafımızı ziyaret ederek, taleplerini önerilerini dinledik ve günün sonunda Muhacir Pazarı esnafımızla buluştuk. Hamdolsun gördüğümüz manzara ve durum itibariyle halkımız çok bilinçli. Konyalılar, ‘Her daim reisimizin ve AK Partimizin yanındayız’ diyerek desteklerini ifade ediyorlar. Hemşehrilerimize teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz” dedi.

“24 Haziran’ın güzelliklere vesile olmasını hep birlikte umut ediyoruz” Başkan Toru, vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye büyük teveccüh gösterdiklerini dile getirerek, “Şehrimizin sorunları noktasında seçim çalışmaları talep ve önerileri dinlemek adına bizlere fırsat oluyor. Yapılması gereken işler varsa notlarımızı alarak hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyoruz. Seçim öncesi son günlere girerken daha hızlı bir şekilde teşkilatımızla birlikte seferber olmuş durumdayız. İnşallah Rabbim, devletimizin, milletimizin birliğini daim ve kaim eylesin. 24 Haziran’ın güzelliklere vesile olacağını hep birlikte umut ediyoruz” şeklinde görüş belirtti.

“MHP heyetinden ziyaret” Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay ve teşkilat mensupları Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu makamında ziyaret etti. Yaklaşan seçimler öncesi Cumhur İttifakı’nın önemi konuşulurken Başkan Toru, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (İP-Y)

