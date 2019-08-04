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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkan Tören su basan iş yerlerinde vatandaşlarla birlikte su çekti

Başkan Tören su basan iş yerlerinde vatandaşlarla birlikte su çekti

Başkandan detaylar

( ORDU )-Yağışların etkili olduğu Altınordu'da başkan Tören esnafı ziyaret ederek yardımcı oldu ORDU

Su Baskını Geçmiş Olsun Aşırı Yağış 


- Ordu'nun Altınordu ilçesi Belediye Başkanı Aşkın Tören, aşırı yağışlar sonrası su baskını yaşanan işyerlerini ziyaret ederek, esnafa yardımcı oldu.Ordu genelinde yaşanan aşırı yağışlar sonrası bazı ilçelerde hayat olumsuz etkilendi. Yağışlar sonrası bazı araçlar yolda mahsur kalırken, birçok is yerini de su bastı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de ilçe genelinde su baskını yaşanan bazı iş yerlerini ziyaret etti. Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tören, iş yerlerinde biriken suyun dışarı tahliye edilmesine de yardımcı oldu.
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