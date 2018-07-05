Başkan Tok, 2023 vizyonunu ilk defa muhtarlara anlattı

-Konuşması

-Muhtarlara hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirmesi



( SAMSUN ) SAMSUN



- İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, muhtarlarla gerçekleştirdiği buluşmada ilk defa 2023 vizyonunda yer alan projeleri anlattı. Başkan Erdoğan Tok, Derebahçe Sosyal Tesislerinde muhtarlarla bir araya geldi. Samsun İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Gökmen Şahin, İlkadım Muhtarları, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı buluşmada samimi bir atmosfer yaşanırken 4 buçuk yıllık proje ve hizmetler değerlendirildi. Muhtarlara verdiği değeri her fırsatta dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Muhtarlarımız bizim için büyük bir öneme sahip. Bu nedenle 2023 vizyonumuzda yer alan projelerimizi ilk defa muhtarlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Muhtarlarımızla büyük bir aileyiz Muhtarlığın çok büyük bir öneme sahip olduğunu ve vatandaşla yöneticiler arasında sağlam bir köprü oluşturduğunu söyleyen Erdoğan Tok, “Muhtar ve muhtarlık bizim devlet kültürümüzde çok büyük öneme sahiptir. Ama bu önemi muhtarın tutumu olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Eğer muhtar mahallesiyle ilgili her konuya vakıf olursa hem mahalle sakinleri hem de yöneticiler muhtarın çalışmalarında etkin rol alırlar. Bu bağlamda İlkadım İlçemizde tüm muhtarlarımızla beraber büyük bir aile olduk. Sık sık düzenlediğimiz değerlendirme toplantıları ile iletişimimizi hiç kesmeden vatandaşımıza daha iyi hizmetler sunmak için çalışıyoruz. İlkadım’ da 20 yılda yapılamayan dev projeleri 4 buçuk yıl içinde tamamlamış ve sürdürüyor olmamızda muhtarlarımızın da özverisi büyük önem taşımaktadır. Fakat bizler daha yapacak çok işimiz olduğunun bilinci ile 2023 Vizyonumuzu hazırlıyoruz. Bugün ilk defa 2023 vizyonu projelerimizi siz değerli muhtarlarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“2023 vizyonumuzla İlkadım’ın yıldızı parlamaya devam edecek” Altın çağını yaşayan İlkadım’ın Karadeniz’in en modern merkezi olması yolunda gelecek projelerinin de şekillendiği belirten Tok, “Bu dönem İlkadım’da dev projeler hayat buldu ve birçok projelerimizde hızla devam ediyor. Bizler AK Parti’li Belediyecilik anlayışımızla geceli gündüzlü çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da İlkadım ve Samsun’un geleceğini planlamak için çalışmalarımızı ve istişarelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 2023 vizyonumuzu şekillendirirken ilçemizi modern bir kent haline getirmeyi sürdürmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

İşte İlkadım’ın öne çıkan vitrin projelerinden bazıları Yapılan ön çalışmalar sonucu şekillenmeye başlayan projelerden bazılarını muhtarlarla paylaşan Başkan Erdoğan Tok şunları söyledi: “Kentsel dönüşümde büyük çabalarla kat ettiğimiz yolu tamamlayarak öncülük etmek adına bazı bölgelerde belediye olarak sorumluluğu üstlenerek kentsel dönüşümü başlatacağız. Şehrimizin önemli ihtiyaçlarından biri olan kültür ve kongre merkezi ihtiyacına İlkadım Belediyesi yeni hizmet binamızın bulunduğu alanda 5 dönüm arsa üzerine yine Selçuklu mimarisi ile dikkat çekecek, bin kişilik, 400 ve 500 kişilik ayrı salonların bulunacağı bir kongre merkezi ile cevap vereceğimize inanıyorum. Yine Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği projelerden olan Millet Kıraathanesi projesi ile özellikle gençlerin kültür faaliyetlerinden faydalanabileceği ve ücretsiz çay ve simit gibi ikramların olacağı bir projeyi hayata geçireceğiz. Yeşilin ve doğanın beşiği Karadenizimize yakışır vatandaşımıza nefes aldıracak önemli projelerimizden biri de askeriye olarak kullanılan bölgede hiçbir beton yapıya yer vermeden Kent Park Projemizi hayata geçireceğiz. Bunların dışında Kurban Kesim Alanı Projemiz ile çağın ihtiyaçlarına uygun dev ve modern bir projeyi hayata geçirerek yine örnek bir projeye hayat vermiş olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlkadım Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünce hazırlanan hediyeleri muhtarlara taktim eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

