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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Başkan Tekintaş: “Gençlerimize güzel bir gelecek hazırlamaya gayret ediyoruz”

Başkan Tekintaş: “Gençlerimize güzel bir gelecek hazırlamaya gayret ediyoruz”

Gençler ve Başkan Tekintaş'dan detaylar

Liseli Öğrenci Öğretmenler Öğretmen Eğitim Hayatı Öğrenciler 

-Salonun gezilmesi
-Salondan ve kalabalıktan detaylar
-Kariyer etkinliklerinden ve korodan detay
-Başkan Tekintaş'ın konuşması

( ORDU )- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, gençlerle bir araya geldi ORDU

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Pembe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesinde gençlerle bir araya geldi. Kariyer günleri etkinlikleri kapsamında liseli öğrencilerle bir araya gelen Başkan Engin Tekintaş, gençlerin başarılı bir eğitim hayatı geçirerek, hayata güzel bir başlangıç yapmalarını temenni etti. Yaptığı konuşmada, Türkiye’nin zorlukları atlatarak bu günlere kadar ilerlediğine değinen Tekintaş, “Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana ülkemizin değişen dünya içerisinde hangi zorlukları atlatarak bugünlere geldiğini görebilmek, sorumluluklarımızı yerine getirebilmek açısından son derece önem teşkil ediyor. Lise hayatına başladığımda bize nasıl bir ülke bırakırlar ve biz de bu ülkeyi geleceğe en güzel şekilde nasıl taşırız diye düşünen bir kardeşiniz olarak milletimizin kararı ile Allah bize bu şehre hizmet etme onurunu nasip etti. Bizler de milletimizin kararı ve verdiği görev doğrultusunda siz kıymetli gençlerimize güzel bir gelecek hazırlamaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.
Öğretmenlerin birer sanat insanı olduğunu da ifade eden Başkan Tekintaş, şöyle konuştu: “Farklı il ve ilçelerden gelmiş evlatlarımızın bu ülke için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Hayatın gerçekleriyle yüzleşirken başarının sadece sayısal olarak gerçekleşmediğini, başarının hem ülke hem de bireysel hedefiniz olduğunu bilmenizi isterim. Sizlere eğitim veren ve sizleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin birer sanat insanı olarak siz öğrencileri yetiştirdiğine inanıyorum.” Gençler ise Başkan Tekintaş’a teşekkürlerini iletti. (SK-SLH-Y)
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