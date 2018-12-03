Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başkan Tekintaş AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı - ORDU

Başkan Tekintaş AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı - ORDU

- AA'nın oylamaya sunduğu fotoğraflardan detaylar - AA muhabiri Hayati Akçay'ın fotoğraflar hakkında bilgi vermesi - Başkan Engin Tekintaş'ın fotoğrafları incelemesi - Tekintaş'ın konuşması Başkan Tekintaş AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş: - "Her fotoğrafı incelediğimizde hayatın gerçekleri olması noktasında büyük bir etkileyici tarafı var"ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.Başkan Tekintaş, Anadolu Ajansı Ordu muhabiri Hayati Akçay'ı makamında ağırlayarak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi aldı.Fotoğrafları tek tek inceleyen Tekintaş, daha sonra haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ve spor kategorisinde Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Tekintaş, birbirinden özel fotoğraflar içerisinde hüzün ve sevincin yer aldığını belirtti.
Fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik eden Tekintaş, her fotoğrafta emek ve tecrübenin olduğunu söyledi.

Tekintaş, fotoğrafların çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Her fotoğrafı incelediğimizde hayatın gerçekleri olması noktasında büyük bir etkileyici tarafı var." diye konuştu.

Benin A Haber Muhabir İlham Gori 

İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı