Başkan Taşçı: “Yeni Samsun Atakum ilçesinde kuruluyor” İzle

-İshak Taşçı'nın konuşması

-Türk Halk Müziği Konseri



( SAMSUN )- Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosundan unutulmaz konser SAMSUN



- Atakum Belediye Başkan İshak Taşçı, “Atakum’u tanıtmak demek Samsun’u tanıtmak demek. Yeni Samsun Atakum ilçesinde kuruluyor” dedi.

Atakum Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Korosu Konseri, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde icra edildi. Yaklaşık 2 saat süren ve iki bölümden oluşan konserde izleyenler oldukça keyifli anlar yaşadı. Salona sığmayan bazı sanatseverler ise merdivenlere oturarak şarkılara eşlik etti. Konserden önce açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, salonun Atakum’a artık yetmediğini söyledi.



Atakum Belediyesine ait olan Atakum Belediye Spor Salonunun orada yeni salonun planını hazırladıklarını ifade eden Başkan Taşçı, “Yaklaşık 25 dönümlük bir arazi. İnşallah bu arazimizin yukarı güney tarafını Atakum’a yakışacak, içinde bin kişilik salonu olan yine 500 kişilik ve 250 kişilik 3 adet modern bir salon olacak. İçerisinde yine tiyatro gösterimine hazır büyük bir salon olacak, sergi alanları olacak. Yan tarafında ise büyük bir Atakum Kütüphanesi olacak. Büyük bir kompleksi inşallah önümüzdeki dönem inşa edeceğiz” dedi.

“İlçemiz çok hızla büyüyor ve gelişiyor” Özellikle son zamanlarda Atakum ilçesinde kültür ve sanat programlarına ağırlık vermeye çalıştıklarını aktaran Başkan Taşçı, “Yakın zamanda yine geleneksel hamsi festivalimizi sahilde gerçekleştireceğiz. Ancak bizim önümüzdeki dönem en büyük hedefimiz güzel Atakum ilçemizi kültür ve sanatta bir marka şehir olarak önümüzdeki dönem hazırlamak. Onun için hem fiziki alt yapılarını hem de insani gereksinimlerimizi ciddi anlamda artıracağız. İlçemiz çok hızla büyüyor ve gelişiyor. Yıllık yaklaşık 14 bin civarında nüfus artışıyla bölgenin cazibe merkezi olmuş durumda. Çevre illerimizden, ilçelerimizden ve diğer bölgelerden ciddi anlamda göç alıyoruz. İnşallah bu cazibe merkezi oluşumumuzu en güçlü şekilde göstereceğiz. Atakum’u tanıtmak demek Samsun’u tanıtmak demek. Yeni Samsun Atakum ilçesinde kuruluyor” diye konuştu.

Başkan Taşçı’nın konuşmasının ardından Türk Halk Müziği Korosu sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. Başkan Taşçı ise son 2 parçayı koroyla birlikte söyledi.



Konsere birçok sanatsever katıldı.



