Başkan Taşçı'dan Atakum'a mezarlık önerisi

-Başkan Şahin'in konuşması

-Taşçının konuşması

-Oylama

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( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı son toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın 'Atakum'a mezarlık' önerisi gündeme alınarak komisyona havale edildi. Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Zihni Şahin, "3 Mayıs 2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildik. Bu süre zarfında durumu idare edelim, zamanı geçirelim diyebilirdik. Ama öyle yapmadık. Gece-gündüz demeden gayret ettik. Halkımızın talepleri konusunda problemleri çözüm üretmeye çalıştık. Fakat bazı projeler hemen yapılıp hayata geçirilmez. Samsun'la ilgili birçok proje belirlemiştik. Büyükşehirde bize devam denseydi bunları gündemimize alacaktık. Bize Atakum'da görev verilince bizden sonra kimler büyükşehiri yönetecekse bu projeleri hayata geçirmek onların sorumluluğunda olacak. İnsan için en önemli kazanım insanların gönlünde olmak. Benim için bu en büyük onur olmuştu. Ben bugüne kadar yaptığı hizmetler için Büyükşehir Belediyesi Meclisine teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Ben hakkımı helal ediyorum" dedi.

Atakum'a belediye mezarlığı 31 gündem maddesi ile toplanan mecliste 3 gündem dışı madde de gündeme alındı. Gündem dışı maddelerden biri Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın, Atakum'a yapılması planlanan mezarlık yeriyle ilgiliydi. Maddeyle ilgili meclise bilgi veren Başkan Taşçı, "Atakum'da birçok projeyi hayata geçirdik. Fakat bir proje 5 yıllık süre zarfında halkımıza vadettiğim projeler arasında yoktu. Halkımızla sohbetimiz esnasında bir eksikliğin olduğunu anladık. Atakum'da her yıl; 2 bin insan doğuyor, bin insan ölüyor. Atakum şu anda 203 bin nüfusu ile Türkiye'nin 72 ilinden insanı barındırıyor. Atakum'un 50 bini yerli nüfus. Geri kalan 150 bin kişi dışarıdan göç eden insanlardan oluşuyor. Bu 150 bin vatandaşımızın bir yakını öldüğünde Atakum'a defnedeceği bir yeri yok. Atakum'da vefat eden hemşehrilerimizi İlkadım ilçesinde defnetmek zorunda kalıyoruz. Atakum halkının bizden; Atakum Belediyesinin bir belediye mezarlığı olmasını bizden talep ediyor. Büyükşehir yasası çerçevesinde cenaze işleri büyükşehire ait. Ancak Atakum Belediyesinin elinde olan 50 bin metrekarelik bir mezarlık alanı tapusu mevcut. Biz Atakum Belediyesi olarak vatandaşımızın bu son isteğini yerine getirmek için dışarıdan gelen insanlarımızın defin işlemlerini yapabilmesi için; Atakum Belediyesinin kendisi malı olan bu alana defin yapma yetkisini siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımdan Atakum Belediyesine devir yetkisinin verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Gündeme alınan maddelerle birlikte 34 madde görüşülmek için komisyonlara havale edildi. (KA-SLH-Y)

